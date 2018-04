H&M cierra en mayo la tienda de Moyua El comercio está situado en la Plaza Moyua. / Luis Ángel Gómez El gigante sueco justifica la clausura de su buque insignia en Euskadi al no cumplir los ratios de rentabilidad LUIS GÓMEZ Jueves, 5 abril 2018, 16:53

H&M cerrará el próximo mes de mayo la tienda de la Plaza Moyua de Bilbao. El gigante textil sueco bajará la persiana de su principal buque insignia de Euskadi «al no cumplir los ratios de rentabilidad», según han explicado a EL CORREO portavoces de la compañía. El cese de la actividad compromete el futuro de los 58 empleados que trabajan en la tienda.

En la reunión que han mantenido a lo largo de esta mañana responsables de la firma con dirigentes sindicales se han comprometido a recolocar a «todos» los trabajadores en los otros cuatros centros que H&M mantiene en Bizkaia. Sin embargo, ELA interpreta el ofrecimiento «como un despido encubierto». Asegura que la compañía ofrece la recolocación en establecimientos de Cantabria y Burgos.

El cierre del local de Moyua se produce en un momento crítico para la cadena, que ha visto cómo su beneficio neto se ha desplomado un 44% en el primer trimestre de 2018. «Este cierre –señalan– forma parte de la estrategia de la compañía con aquellos puntos de venta que no alcanzan los índices de rentabilidad previstos. No es algo habitual, pero sí natural», insisten. La desaparición de la tienda de Moyua no es la primera que H&M sufre en Bilbao. En el verano de 2012, la multinacional sueca sorprendió al echar el candado de la noche a la mañana al local que durante 10 años funcionó en la calle Correo del Casco Viejo.