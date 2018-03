Más de cien menores reciben tratamiento cada año por agredir a sus padres en Bizkaia Ilustración: Josemi Benítez Los expertos insisten en que no pertenecen a familias marginales. El 60% son parejas que «apenas ven a sus hijos e intentan compensarles con cesiones, regalos...» JOSÉ DOMÍNGUEZ Viernes, 30 marzo 2018, 22:57

El pasado septiembre, Laura y Mikel empezaron a turnarse para despertar a Kepa, su hijo adolescente. «La situación nos desgastaba tanto, que decidimos hacerlo por separado». Así, al menos, aguantaban mejor «la lluvia de insultos y las patadas» con la que les recibía su hijo. Laura pone por delante que Kepa siempre había sido un buen chico, pero confiesa que hace poco más de un año las cosas se torcieron hasta verse completamente desbordados por sus agresiones. Golpes, insultos, amenazas... Llegaron incluso a sentir pavor a sus reacciones: «Con 15 años y tener miedo a tu propio hijo...», se fustiga. El chaval es uno de los 101 menores vizcaínos que el año pasado fueron atendidos en el centro Hobetzen por agredir a sus padres. Este servicio, dependiente de la Diputación y que gestiona la asociación Berriztu, funciona desde 2007 y trata de reconducir la violencia filio-parental mediante un programa «único» en España, en la que atienden a toda la familia: combinan el trabajo de un psicoterapeuta y un educador.

Laura es profesora universitaria y Mikel policía. Ni se les pasaba por la cabeza que esto les pudiera ocurrir a ellos. «Somos una pareja normal y a Kepa y a su hermana les educamos igual, en valores de respeto y colaboración. Irati no ha dado ningún problema y está a punto de licenciarse...», enumera la madre. Su caso, sin embargo, es cada vez más habitual. De hecho, el director de Berriztu, Luis Miguel Uruñuela, desvela que el 80% de los progenitores «están formados»: uno de cada tres tiene al menos una diplomatura y apenas el 10% sólo la educación obligatoria. «La imagen de una familia desestructurada y marginal está muy lejos del perfil de estas personas», sentencia. «Hay padres que incluso desde la cárcel mantienen un rol que los hijos aceptan sin rechistar; el tema de la autoridad está mucho más claro».

Roto el estereotipo, el problema de fondo suele ser otro. Un 58% son familias «normalizadas, acomodadas», en las que «los dos progenitores se pasan el día en el trabajo, no ven a sus hijos e intentan compensarles con regalos, cesiones...», señala Alberto Llamazares, responsable del centro Hobetzen. También hay separados, aunque la mitad tiene el apoyo de sus exparejas para educar los hijos y la estabilidad económica se traduce en caprichos.

Madres maltratadas

La combinación de sustituir atención por regalos y cesiones de autoridad resultó explosiva para Kepa. En agosto, sin ir más lejos, «se pasó cien pueblos». Laura y Mikel incluso dejaron su casa de Noja «porque los vecinos se quejaban». «Se sorprendían con sus gritos, golpes e insultos sólo por decirle que no íbamos a llevarle a Bilbao para que saliera con sus amigos, por no darle 20 euros a diario o por no dejarle en la cama hasta la hora de comer...».

En su contexto 75 chicos y 26 chicas fueron tratados en Hobetzen en 2017. Los varones han aumentado desde 2014. 17% de los casos son derivados a Hobetzen por sentencias judiciales. Otro 47% acude después de enterarse «por el boca a boca». No llega ninguno de centros educativos.

Se sentían fracasados. «El esfuerzo se nota en casa. Él y su hermana han visto cómo me costó lograr la plaza de profesora y para mi marido es muy duro no controlar en casa un problema con el que se enfrenta a diario en su trabajo». Frustración que se solapaba con ramalazos de profunda humillación. Y, sobre todo, de temor. Miedo a alejarse definitivamente de su hijo.

El alivio de superar 10 años de golpes «que iban a más» La Diputación recibió recientemente una carta de agradecimiento de una familia después de haber terminado con doce meses de tratamiento. Llevaba 10 años de «graves problemas» por unas agresiones del hijo que iban «en aumento». «Nuestro día a día ha dado un giro de 360 grados», confiesan los padres. Se han acostumbrado a la «red» de confianza que se creó con el centro Hobetzen. Sobre todo con la educadora social, «cariñosa y paciente con los niños y ‘escuchante’ con los adultos». «En nuestra casa siempre será una más».

Pero se negaron a rendirse. Mikel tenía en la oficina el teléfono del programa de intervención familiar de la Diputación. Él mismo lo recomienda a familias que llegan a la comisaría desesperadas en busca de ayuda. Y desde hace seis meses recomponen en Hobetzen las piezas de la convivencia y la confianza perdidas. Una a una. Elena Tazueco, psicóloga y coordinadora del programa en la Diputación, remarca la importancia de que el núcleo participe en bloque. «No se trata de buscar culpas, sino de fijar responsabilidades y dar pautas para reencauzar la relación», apunta.

De eso se encargan los psicoterapeutas en el propio centro y, sobre todo, el educador, que acompaña a los menores y a sus familiares tanto en casa como en el colegio y en sus lugares de ocio. «El trabajo es muy intenso; esa figura se convierte en referente para que unos y otros recobren sus capacidades de control y convivencia», señala Alberto Llamazares.

La diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, incide en el problema de género. «En el cien por cien de los casos, las madres es víctima de algún tipo de violencia, algo que no ocurre entre los padres», remarca. Y desvela que, además, en uno de cada tres casos, la mujer agredida por su hijo antes había sufrido maltrato por parte de su pareja.

Laura reconoce que el proceso de recuperación de su hijo Kepa ha sido duro. «Poco a poco nos enseñan a recuperar parcelas de control en casa, de hacernos con la situación, retomar fuerzas y perder el miedo», agradece. Y Luis Miguel Uruñuela anima a otros en la misma situación a recurrir a este servicio público, gratuito y con resultados. «Es un problema del que se sale», añade. En apenas dos meses, asegura, la conflictividad «se reduce un 50%» y «en un año», concluye el tratamiento.