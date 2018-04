El busto en honor a Fandiño desata la polémica en Orduña Fandiño en su última faena en Orduña, en las fiestas de 2012. / M.C. Un grupo de vecinos recoge firmas para forzar al Ayuntamiento a que permita colocarlo el día 6 en la plaza principal en lugar de en el coso ASIER ANDUEZA Sábado, 14 abril 2018, 23:56

La semana de actividades que celebrará Orduña en homenaje a Iván Fandiño, torero local fallecido a causa de una cornada el 17 de junio en un festival en la localidad gala de Aire Sur l'Adour, ha llegado acompañada de cierta polémica. Esta, sin embargo, no llega por el habitual choque entre partidarios y detractores de los toros, sino por la colocación del busto en recuerdo del diestro. El 6 de mayo a las 12.30, en plenas fiestas patronales y unas horas antes de la corrida, se inaugurará la estatua en el interior del coso, pero un grupo de vecinos considera que el lugar de la efigie no es ese, sino la Foru plaza, el corazón la ciudad.

Para hacer valer su propuesta han iniciado una recogida de firmas en la que, de momento, han recabado doscientos apoyos de residentes en el municipio, adhesiones que trasladarán a la Administración local. Pero, más allá de la anécdota, el malestar es palpable en el seno de la localidad, y también entre los partidos políticos. EH Bildu, al frente del equipo de gobierno, es contrario a instalar el busto en el centro; el PNV, el único grupo de la oposición, apuesta por dotar a la memoria de Fandiño de un lugar preeminente o, al menos, escuchar la opinión de los vecinos.

La comisión que se organizó para confeccionar el programa de homenaje, integrada por una decena de asociaciones culturales y deportivas, apostaba por colocar la estatua en las inmediaciones de la plaza principal, en una bocacalle en la que reside la familia del torero. Sus padres, de hecho, aseguran que lo «prefieren», y que a ellos el Ejecutivo local no les ha «consultado». «En Orduña todo lo importante se coloca alrededor de la Foru plaza; la de toros en un lugar muy alejado del centro», lamentan los colectivos. «Creemos que Fandiño es el personaje que más ha paseado el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo y se merece que su estatua ocupe un lugar más importante para los orduñeses como es la plaza donde siempre ha transcurrido y transcurre la vida diaria», argumentan.

El equipo de gobierno, sin embargo, rechazó la propuesta, porque en su opinión «la plaza es el lugar más público que tenemos y no lo vemos adecuado para instalar el busto porque se deben respetar todas las opiniones, y sabemos que en Orduña no está todo el mundo a favor de los toros». Puntualizan, además, que el busto «podría sufrir un ataque, y la familia no tiene que ver eso».

EL HOMENAJE El programa. Organizado por una decena de colectivos, arrancará el 27 y terminará el 6 con un festival taurino a cargo de Enrique Ponce, Diego Ventura, Curro Díaz, El Fandi, Iván Abásolo y José Rojo. El busto. Está prevista su inauguración el día 6 a las 12.30 horas en la plaza de toros.

Precedente en 2012

Los impulsores de los actos y los vecinos que han iniciado la recogida de firmas recuerdan que existe un precedente: la instalación en 2012 de una placa y un monolito en homenaje a los 50.000 prisioneros que pasaron por el antiguo campo de concentración de Orduña. «Por lo que comprobamos en aquella ocasión, las cosas importantes se hacen en la plaza», apostillan.

Ante lo revueltas que bajan las aguas, el equipo de gobierno -que no ha querido valorar de forma oficial las críticas- ha intentado trasladar, al menos a sus militantes, su visión acerca la ubicación de la estatua, y les ha animado a no firmar la petición. Y el PNV tampoco ha tardado en recordar al Ejecutivo local que «la libertad de cada persona a expresar su opinión por métodos democráticos como la recogida de firmas no debe coartarse porque a una institución como el Ayuntamiento le guste o no» la temática. «Orduña será lo que quieran los orduñeses», insisten. Lo que parece claro es que las diferencias no harán, al menos por el momento, variar el rumbo, y el propio club taurino avanza que el busto se inaugurará en la plaza de toros y que, al menos por el momento, seguirá allí.