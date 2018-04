En busca una segunda oportunidad en Bizkaia: «Huí de Argelia porque mi familia me prostituía» Yamina y su hija posan frente a las oficinas de Cruz Roja en Bilbao. Yamina B. es una solicitante de asilo por violencia de género. Ella y su hija buscan una nueva vida en Bizkaia tras años de sometimiento y humillaciones SERGIO GARCÍA Sábado, 21 abril 2018, 01:55

A Yamina B. las lágrimas le hacen juego con los pendientes. Uno tiene ocasión de comprobarlo porque su desgarrador relato se derrama por las costuras de sus ojos, mientras su hija de 5 años dibuja una playa de aguas cristalinas con lápices de colores. Yamina, una argelina de 25 años, es solicitante de asilo y lleva un año y dos meses en Bilbao, siempre de la mano de Cruz Roja. Uno espera encontrarse una chica con nihab de mirada huidiza y choca de frente con una mujer orgullosa, de chupa negra y el pelo en cresta. Las cruces de su calendario son muescas de superviviente. «La psicóloga me repite que no calle lo que sucedió para deshacerme de ese pasado que camina siempre conmigo», desliza sin bajar la mirada.

El relato de Yamina es un descenso a los infiernos, una manera de reformular la maldad que anida en el corazón de algunas personas. Nació a orillas del mar, en Mostaganam, una ciudad turística del Magreb donde las bolsas de pobreza cuelgan de la periferia como zarcillos grises, entre invernaderos que tratan de sacudirse el viento abrasador del desierto. La menor de cinco hermanos, su infancia es un catálogo del horror, de golpes y humillaciones, protagonizado primero por su padre, un alcohólico que maltrataba a su mujer delante de toda la prole; y luego por su hermano mayor, fiel reflejo de sus peores instintos.

Cuando Yamina tenía 6 años, su padre se volvió a casar, pero no abandonó el hogar familiar. «No le gustábamos a su nueva mujer y las palizas eran constantes. La peor parte se la llevaba mi madre -explica-, con la que vivíamos todos juntos en una habitación que era dormitorio, cocina y salón. Una vez, ella volvió de pasar dos meses en el hospital donde le habían operado del estómago y él le dio una patada en el estómago que le saltó todos los puntos. Casi se desangra y hubo que volver a ingresarla», relata todavía estremecida. «Con los extraños era una persona normal y luego, en casa, se convertía en un monstruo».

La espiral de violencia fue a más, alimentada esta vez por el hermano mayor de Yamina, que la seguía a todas partes, le impedía estudiar y le prohibía, incluso, cultivar amistades. Ella tenía 15 años, cursaba el equivalente a primero de Bachiller y la situación de acoso era permanente. Dos veces la violó. Su madre estaba al corriente del giro incestuoso que había tomado la situación, pero cuando la todavía adolescente acudía a la Policía, su madre retiraba la denuncia en un intento por asegurar una paz que desde hacía tiempo ya no era tal. Su hermano era intocable.

Yamina conoció entonces a «un chico de 38 años» -más del doble que ella- y congeniaron. La relación duró un año hasta que se casaron, ansiosa como ella estaba por abandonar a su familia. Pero el matrimonio sólo duró dos meses. Su hermano redobló su acoso, esta vez sobre su cuñado, al que seguía al trabajo, insultaba en público y hacía la vida imposible. Yamina decidió entonces romper la relación, «porque le estaban arruinando la vida y el no tenía ninguna culpa».

AL DETALLE 243 son los refugiados atendidos en Bizkaia por Cruz Roja el pasado año, una labor en la que también participan CEAR y Movimiento por la Paz. 1.045 euros es el subsidio que Yamina recibe entre la ayuda al alquiler y otra para las necesidades básicas de ella y de su hija de 5 años.

De vuelta en casa, la situación se torna, si cabe, peor, aislada a las afueras de una ciudad que veía desde la ventana de su cuarto, pero inalcanzable para alquien a quien no dejan siquiera acercarse a la puerta. Todo ello salpicado de episodios de una crueldad aberrante, como cuando ese joven de su propia sangre le quema el cuerpo con colillas al negarse ella a acostarse con sus amigos y costear así su adicción a las drogas.

Llega un segundo matrimonio, por supuesto con un conocido de su hermano, que la trata con desprecio y a quien su condición de homosexual convierte su relación en una pantomima. «Sólo querían una criada» y cuando, una de las pocas veces que el marido la tocó, se quedó embarazada, «mis propios suegros me empujaban a prostituirme para sacar adelante a mi niña», una nieta por la que nunca sintieron el más mínimo apego. Dos veces tuvo que pasar por ese potro de tortura, «yo, a quien sólo se dirigían para insultarme». Así que huye de la casa del marido a las cuatro de la madrugada, cargando a la espalda con la pequeña y la poca ropa que puede llevarse. Busca refugio en casa de su hermana casada y es su marido quien, después de un proceso largo, le ayuda a divorciarse, mientras ella echa una mano cosiendo y trabajando de peluquera.

2.000 euros por dos vidas

El hermano vuelve a la carga, le da caza y la encierra de nuevo en el redil. Ella se escapa y durante cuatro años sobrevive con trabajos esporádicos en otras ciudades: chica de la limpieza, en cocinas... Siempre pendiente de que aparezca su captor y le arroje a los brazos de sus amigos para que la violen. ¿Cómo lo soporta? «Siempre he tenido amigos. La suerte que me faltó con la familia la encontré fuera de casa». Es entonces cuando dice «basta» y huye, tan lejos como puede. Con lo poco ahorrado coge un avión hasta la frontera de Marruecos y logra colarse, y después a Ceuta pagando 2.000 euros por ella y su hija a una red que traficaba con personas. Tras dos meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de la ciudad autónoma, pide asilo por sufrir violencia contra la mujer y venir de un país que no puede garantizar su vida, y la trasladan a Algeciras. Allí la Cruz Roja le asigna plaza en Bilbao en el programa de Ayuda Humanitaria. Y es en el norte lluvioso donde empieza a ver la luz del sol.

Formaliza su solicitud de protección internacional y ya va por su segunda 'tarjeta roja', renovable cada seis meses y con la que obtiene un permiso de trabajo. Comparte piso con otras mujeres que, como ella, han sobrevivido a lo inimaginable. Hace un intensivo de castellano, estudia peluquería y recibe una ayuda de 570 euros para las necesidades básicas de ella y la niña, y otra de 475 para el alquiler de un piso, cuya dirección no revela por miedo y que le ha costado encontrar tres meses «porque nos piden contratos de trabajo, nóminas y cosas que no podemos presentar». Pero Yamina no ceja, y contra todo pronóstico, lo está consiguiendo. «Yo, que siempre pensé que no iba a salir del infierno, he descubierto que siempre hay sitio para la esperanza». Ahora, cada vez que vuelve a casa, sabe que nada de lo que le espera dentro de esas cuatro paredes puede ser peor que lo que ha dejado atrás.