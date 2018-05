El búnker que se convertirá en el almacén del Palacio Euskalduna El área acondicionada para que accedan vehículos con material. / IGNACIO PÉREZ Bajo Abandoibarra hay un enorme espacio de 2.300 metros cuadrados; es la vieja zona de vías del tren que iba a la Margen Izquierda, que el Ayuntamiento ha cedido para convertirlo en almacén LUIS LÓPEZ Miércoles, 23 mayo 2018, 14:04

Poca gente lo sabe, pero debajo de Abandoibarra y de la rotonda del Euskalduna hay un enorme espacio de aire postapocalíptico. Un túnel de hormigón, tierra y piedra que tiene 155 metros de largo y quince de ancho. O sea, una superficie de más de 2.300 metros cuadrados. Como dos terceras partes de la plaza Nueva. Y una altura imponente que llega a los diez metros. El extremo orientado hacia el Este está abierto, protegido por un vallado, y da a la parte baja de la rotonda, junto al edificio de la Jefatura de Tráfico. Por ahí entra la luz del día y se desparrama en tonos grises. En el otro extremo brillan focos amarillos. Hileras de grandes pilares sostienen la realidad de arriba, la que está a la vista, y dan al conjunto una apariencia de robustez fría. De cosa funcional, de búnker. A menudo llega un rumor profundo, como si fuese el mar, pero es el tranvía, que rueda justo por encima.

Por este espacio formidable y desconocido es por donde discurría el tren que iba a la Margen Izquierda hace más de dos décadas. De hecho, en ciertos lugares el suelo aún está cubierto de balastro. Cuando se dio nueva vida a la zona, cuando Bilbao se reinventó, los históricos astilleros Euskalduna se sustituyeron por el palacio de congresos que recibió el mismo nombre; y la trinchera que ocupaban los convoyes pasó a la historia al ser cubierta por una gran losa que uniformiza el terreno. Es lo que pasa cuando una urbe de orografía intrincada se moderniza: en el subsuelo quedan vestigios del pasado, escondrijos que siempre resultan lugares misteriosos e interesantes.

La boca del túnel, en la rotonda del Euskalduna.

Hasta ahora, aquí no se hace nada. El túnel es testigo mudo y extraño de quienes acceden a las tripas del Euskalduna para descargar equipamientos, alimentos o cualquier otra cosa de las muchas que se necesitan para desarrollar las distintas actividades. Hay que tener en cuenta que hay una franja de suelo asfaltado por donde se desarrolla el trasiego. Y, al lado, el túnel, húmedo y callado.

Antes de fin de año

El problema es que el palacio de congresos, en pleno crecimiento, cada vez necesita más dimensión para almacenes. Y ahí está todo ese espacio, que es propiedad del Ayuntamiento. Así que la solución ha sido muy fácil: el Consistorio ha hecho una cesión de uso a favor del equipamiento que dirige Andoni Aldekoa. No para ocuparlo todo, sino 400 metros cuadrados. Lo que necesita. Además, esa superficie se utilizará como almacén no sólo por el palacio, sino también por la ABAO y la BOS. No será necesario llevar a cabo una gran obra: ahora se está redactando el proyecto, y se ejecutará para el último trimestre del año.

Las cifras 823 congresos, eventos y representaciones culturales se han celebrado en el palacio durante el año pasado. Desde su inauguración en 1999 la cifra asciende a 13.744, de los que casi 8.000 fueron congresos, y el resto representaciones culturales. Cada vez más Esas cifras suponen un crecimiento importante con respecto a los 731 eventos de 2016. Al final de 2017 el Euskalduna se quedó con más de 300.000 euros en positivo en la caja. 528.000 personas asistieron a las actividades que tuvieron lugar en el centro durante 2017, con lo qe mejoró los datos del año anterior, pero no llegó a los 567.345 de 2015. En sus casi dos décadas de historia ha acogido a 8,8 millones de visitantes. Buenas notas Según las encuestas de satisfacción, los asistentes a congresos le dan al Euskalduna una nota de 4,62 sobre 5; los organizadores le otorgan un 4,45, que sube al 4,7 entre los agentes culturales.

«Ahora tenemos dificultades porque hay muchísima demanda de espacio por parte de los proveedores», explica Aldekoa. Hay que tener en cuenta que el Euskalduna atrae eventos de lo más heterogéneo, con unas necesidades de almacenaje brutales porque, cada vez más, los clientes se traen sus cosas: los stands para un congreso, pantallas enormes para hacer presentaciones, equipos de sonido, sistemas informáticos... De todo. Y todas esas cosas hay que dejarlas en algún sitio mientras se desmonta el evento anterior. Ahora se las arreglan como pueden, pero la actividad está creciendo y las necesidades cada vez son mayores.

¿Por qué esto va a más? En un mundo en el que el contacto humano ha cedido terreno en favor de las conexiones online, los congresos y los eventos de todo tipo son la vía para que las empresas y los colectivos de cualquier naturaleza puedan conocer cara a cara a clientes, proveedores, colegas... A la gente con la que se hacen negocios. De modo que el sector está en auge. «El año pasado creció un 8% en el mundo, cinco puntos por encima del crecimiento económico global, que estuvo en el 3%», asegura Aldekoa. La actividad del Euskalduna mejoró un 2,55% en 2017, y este año está previsto un crecimiento parecido.

Todo un mundo

Si se tiene en cuenta que estamos ante un equipamiento fundamental para Bilbao, es natural que el Ayuntamiento haya dado todas las facilidades. «La cesión de este espacio al Euskalduna es fruto de la excelente colaboración que mantenemos, pero sobre todo una apuesta para que esta infraestructura, que es el centro congresual por excelencia en Bilbao, siga creciendo y acogiendo eventos de mayor envergadura e impacto», dice Marta Ajuria, concejala de Economía y Hacienda.

Bilbao mejora en el ranking de congresos La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar su ranking referido a 2017, y Bilbao ha ganado peso. El informe mide la cantidad de eventos de nivel internacional y de dimensión importante. Pues bien, la capital vizcaína ha logrado escalar dos puestos en la clasificación estatal, ya que es la quinta ciudad española que más eventos relevantes ha acogido: 15. Eso le sitúa sólo por detrás de Barcelona (que ya es la líder mundial en congresos), Madrid, Valencia y Sevilla; se pone a la altura de Málaga, y supera a Granada, que en 2016 estaba por delante. En el ámbito europeo comparte el puesto 95 con Bratislava, Eindhoven, Friburgo y la ya mencionada Málaga, ya que todos han tenido 15 citas relevantes. A nivel planetario Bilbao está en el puesto 177. El ranking de ICCA tiene un valor muy relativo porque sólo mide citas de gran dimensión que no tienen por qué ser representativas de la actividad real de una ciudad que, por ejemplo, sea fuerte acogiendo eventos de tamaño medio. Sin embargo, la presencia en el ICCA también tiene su importancia porque no son pocas las empresas que utilizan esta clasificación como referencia.

No es fácil hacerse una idea de la dimensión de este centro sin recorrer sus tripas. Por ejemplo: la hostelería es una actividad fundamental, y en el palacio se manejan ingentes cantidades de comida. Hay una batería de cámara frigoríficas, una cocina en la que llegan a trabajar 40 cocineros, zona de despiece... Todo ello se puso a prueba en octubre de 2014, cuando se celebró la cena de gala más multitudinaria en la historia del equipamiento, durante un congreso de médicos de atención primaria. 210 camareros atendieron a 2.100 personas.

Ahora, a punto de cumplir las dos décadas de vida, el Euskalduna está en pleno proceso de renovación. Ya ha habido mejoras (está a punto de inaugurarse oficialmente el nuevo restaurante, regentado por Eneko Atxa; se han acondicionado las terrazas...), pero quedan más. Por delante hay inversiones de más de cinco millones de euros en actuaciones que van desde el cambio de butacas hasta la mejora de la señalización y la digitalización. Todo, para ser más atractivos y poder competir en la arena internacional.