Buitres conflictivos

El domingo se dio un preocupante episodio aéreo en las inmediaciones del aeropuerto. Un Airbus 320 chocó con un buitre que hasta dónde sabemos no disponía de numeración. Un buitre a secas. Es probable, eso sí, que dispusiese de un carácter conflictivo. Saben a lo que me refiero: uno de esos temperamentos testarudos. No lo he consultado con ningún zoólogo, pero imagino que el buitre debió de ver venir al avión de sesenta toneladas (cómo no hacerlo) y se dijo: «Pues te vas a apartar tú».

Aquello acabó mal. Sobre todo, porque el animal no impactó contra el morro del aparato, lo que al parecer suele ocasionar poco más que una abolladura, sino que entró en uno de sus motores. Es la peor de las posibilidades, aunque por suerte esta vez no afectó seriamente al funcionamiento de la turbina. Sí afectó al funcionamiento del buitre, que cesó allí mismo. El animal cayó despiezado sobre los jardines de unos chalés de Zamudio. Lo hizo paradójicamente acompañado de algunas piezas de motor.

Esa lluvia de trozos de ave carroñera y objetos metálicos calientes debió de sorprender a los vecinos de los chalés. El pronóstico del tiempo no mencionaba la posibilidad de plagas bíblicas el domingo en el Txorierri.

La buena noticia es que el Airbus consiguió aterrizar en Loiu sin mayores incidencias. Sabemos que los momentos más delicados de un vuelo son el aterrizaje y el despegue, y también que la seguridad en los aviones funciona según el famoso modelo del queso suizo, superponiendo capas de protección hasta conseguir que los fallos, para causar problemas serios, tengan que enlazar improbables cadenas de fatalidad.

Aun así, las aves de cierto tamaño son peligrosas, especialmente para los aparatos más ligeros como las avionetas. Que lo sucedido el domingo pueda no deberse a una mala tarde de un buitre desorientado, sino a algún movimiento más generalizado de los suyos en busca de comida parece algo que debería estudiarse a fondo.

Piensen que el famoso amerizaje de 2009 en el Hudson se debió al impacto contra el avión de una bandada de gansos camorristas. Aquello acabó bien, pero en plan heroico, lo que nunca es deseable. Entre otras cosas, porque Tom Hanks tampoco puede encargarse de pilotar todos los aviones personalmente.