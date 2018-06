Brindis por las buenas obras

Durante toda esta semana, desde ayer y hasta el próximo domingo, 26 locales del País Vasco y Navarra se han sumado a la campaña internacional Negroni Week, lanzada por Campari e Imbide, por la que cada establecimiento se compromete a donar a causas benéficas un euro del coste de cada una de las copas vendidas. Esta iniciativa, que se lleva celebrando desde 2015, implica que el personal debe tomarse un Negroni -un tercio de ginebra, un tercio de Campari y un tercio de vermú rojo-, o cualquier otra copa que les presenten como alternativa. El Negroni fue creado en 1919 por el camarero Fosco Scarselli, que trabajaba en el Café Casoni de Florencia, a instancias del conde Camillo Negroni, que estaba cansado de tomar un combinado que se llamaba americano, mezcla de Campari, vermú rojo y soda.

El acto de presentación tuvo lugar ayer a media mañana, la hora ideal para tomar este trago -es el más aconsejable para abrir el apetito, según afirma el cineasta José Luis Garci-, en el Pub Residence (Barraincua 1), donde reina Manu Iturregi. En este pub el Negroni costará cinco euros y uno de ellos irá destinado a causas sociales, lo mismo que los tragos Quina Negroni, Bitter Sweet, On The Other Hand, Umami Negroni y el Isidroni. Este último es un homenaje a Isidro Elezgarai, actual presidente de Unicef en el País Vasco, y se compone de Campari, carpano, ginebra Bulldog y vermú Cinzano a partes iguales. Fue ideado por Zaloa López, quien actualmente regenta el pub Bitta en Deusto.

Entre quienes se acercaron al acto se encontraban Peter Jorgensen, creador de varios de los cócteles que el personal podrá disfrutar en el pub Residence; Javier López, delegado de Campari en el País Vasco y uno de los muñidores de la iniciativa; Andrea Salvini, del restaurante Nokkou de Algorta, ganador de cada concurso de combinados al que se presenta; Mónica Sesar, Íñigo Montoya, Igor Cubillo, Arturo Trueba, Alfredo y Enrique Thate, que cada día sirven los mejores productos alemanes en el Ein Prosit; Sabino Zelaia, del Singular; Xabi Arroyo, Iker Ruiz, Amelia Uria y Jon Zapirain.

Asimismo estuvieron Jagoba Santisteban, responsable del Geo Cocktail de Balmaseda; Alvaro Garrido, cocinero del restaurante Mina, que cuenta con una estrella Michelin; José Ramón Berastegi, Iván Herrera, Lucas Calvo, Juan Morales, Rafa Reyes, Sandra Lejarza, de Baserriko Hamburguesa; Amets Rodríguez, directora del Mundaka Festival, que desde el 27 al 29 de julio maridará la mejor música y gastronomía; Joxean Rodríguez, Antonio Castellanos, Jenaro Ruiz y Fran Ceacero, responsable del Gin Fizz Coctail bar de Bilbao. No faltaron Ander de Arambalza, Ignacio de Diego, Amaia Martínez de Santos, Carmelo Mendia, Maxi Donado, Daniel Castrillo, Ignacio Fernández, María Díaz, Juanjo Unda, Martín Urréjola, Isabel Aragón, Diego Val, Asier Arabolaza, Alex Pamo e Ignacio Ágreda.