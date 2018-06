Booth y Piana brillan en la fiesta del Paddle Surf de Bilbao

La VI Edición del Iberdrola Bilbao World Sup Challenge 2018 reunió ayer a los mejores especialistas del Paddle Surf en aguas de la ría. Los ganadores de la prueba bilbaína fueron, al igual que la edición del pasado año, Michael Booth, quien además marcha al frente de la clasificación mundial, y Olivia Piana, que aprovechó la ausencia de la líder del ranking, Sonni, para lucir la camiseta amarilla.

Ambos calcaron el podio que lograron la pasada semana en La Concha en San Sebastián. Allí, el australiano Booth triunfó en la prueba de stand up paddle celebrada en un circuito de catorce kilómetros. Booth se impuso con un tiempo de una hora, doce minutos y 40 segundos, mientras que la francesa Olivia Piana hizo lo propio con un crono de una hora, 24 minutos y 42 segundos.

Nacido en Newcastle aunque reside en Perth (Australia), Booth irrumpió en la escena de carreras de SUP hace sólo tres años. Sin embargo, no es ajeno al agua. Ha competido y ha representado a Australia en el Campeonato del Mundo en SUP, Sprint Kayaking, Ocean Ski y Surf Life Saving. El pasado mes de noviembre, Booth se coronó como campeón del Mundo ISA SUP Marathon después de ganar el 2016 Fiji ISA World SUP Championship, una carrera de 17 kilómetros de Cloudbreak a Musket Cove.

Piana creció cerca del mar Mediterráneo en la ciudad costera de La Ciotat, en el sur de Francia. Fue aquí donde compitió en windsurf de 2006 a 2010, hasta que conoció su actual especialidad. Ganó varias carreras en Europa durante 2012 y se llevó dos medallas de plata en las ISA en 2013, para ser hoy en día una de las competidoras más sólidas.

IBWSC batió este año su récord de participación, ya que 280 palistas estuvieron presentes en aguas de Bilbao. Ayer por la mañana fue el turno de los más pequeños, que se batieron en un duelo de diferentes tandas y distancias según sus edades. Por la tarde se dio la salida a la cita principal, la más esperada, la longrace. En ella tomaron parte 97 competidores de la categoría élite, donde se dieron cita los mejores riders del mundo, procedentes de países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Canadá, Francia...

La prueba bate su récord de participación y cuenta con los mejores riders del mundo

Hoy, pruebas sprint

Hoy por la mañana (11 horas) la competición en Bilbao continúa con las pruebas sprint, donde los resultados ya no contarán para el ranking mundial. Además, en paralelo a la competición, los asistentes tienen en la zona acondicionada en el muelle de Uribitarte clases de SUP de manera gratuita y «actividades para todos los públicos como talleres infantiles, exhibiciones deportivas, o carreras de monopatines».

La competición seguirá la próxima semana en aguas de Las Landas, con la prueba que se celebrará el fin de semana del 23 y 24 de junio en Hossegor.