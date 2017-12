Los Bomberos sofocan un fuego en la cocina de un restaurante del Casco Viejo Los Bomberos han acudido al restaurante para sofocar el fuego. / V. Melchor El cocinero del Kapikua ha sido atendido por los servicios sanitarios en el exterior del local, ubicado en la calle Correo VIRGINIA MELCHOR Jueves, 7 diciembre 2017, 15:24

Un incendio en la cocina del restaurante Kapikua, ubicado en el Casco Viejo, ha obligado a los Bomberos a desplazarse a la calle Posta para sofocar las llamas, que se han originado a las dos de la tarde de este jueves. El fuego se ha producido en una olla con aceite de gran tamaño, que había permanecido «tres minutos» expuesta al calor mientras el camarero se había ausentado para coger unos platos en otra zona del local. Al regresar a la cocina, el empleado vio «una llamarada enorme» que él mismo intentó reducir. «Me he llevado un gran susto, he gastado tres extintores y no se apagaba». Pretendía hacer en ella unas tortillas de patata.

Es entonces cuando han acudido los Bomberos. Hasta el lugar se han desplazado también los servicios sanitarios, que han atendido por inhalación de humo al implicado en una ambulancia estacionada frente al local. El hombre no ha necesitado ser trasladado a ningún centro sanitario. El incidente solo ha afectado a la cocina, por lo que el restaurante no ha sido desalojado y la planta baja del local ha continuado el servicio con total normalidad.