Bizkaia se purifica con las llamas de San Juan

Desde el Duranguesado, con Mari controlando desde su atalaya del Anboto el cielo y la tierra, hasta las entrañas de Las Encartaciones, no hubo municipio en Bizkaia que quisiera perderse la noche de San Juan, que pese a la creencia popular no es la más corta del año. Este honor le corresponde al solsticio de verano, que marca el arranque de la estación el 21 de junio. No les importó demasiado a las decenas de miles de personas, desde críos a mayores, que inundaron ayer campas, parques y explanadas de todo el territorio en una de las ediciones más multitudinarias de los últimos años al conjurarse dos factores: buen tiempo y fin de semana.

Bilbao, con el parque de Etxebarria como centro neurálgico para espantar a los malos espíritus, reunió a innumerables personajes mitológicos con el fuego como maestro de ceremonias. «¡Ten cuidado Mikel!, no te la acerques mucho que saltan chispas». Y es que Mikel, al igual que infinidad de niños, correteaban con bengalas entremezclados entre cuadrillas, parejas y casi media ciudad, porque el parque de Etxebarria estaba a rebosar en una noche más que agradable. El espectáculo estaba servido al ritmo de tambores. No faltaban diablos, brujas y el macho cabrío 'aker'. Tampoco la pertinente chocolatada, una kalejira y una romería. Era la pira más grande y multitudinaria de Bilbao, pero otras catorce se repartían por la ciudad para propagar el encanto de San Juan. «Nosotros venimos desde hace años aquí. No es sólo una sanjuanada. Es un auténtico espectáculo al aire libre que te mete de lleno en el verano», detallaba la erandiotarra Amaia Rodríguez mientras sus dos hijas no paraban de revolotear alrededor. También con las inseparables bengalas.

Gran participación

La fiesta se propagaba por toda Bizkaia. Cuando hace 27 años Iñaki Lejarza, entonces concejal de cultura del Ayuntamiento Muskiz, inició la tradición de la bajada de antorchas en la noche de San Juan, no esperaba la aglomeración vivida ayer. Con el tiempo se ha convertido en la principal cita de la noche de brujas en la Margen Izquierda y Zona Minera y el número de asistentes no ha dejado de crecer. Frente a las 200 teas que se repartieron aquella primera vez, ayer el Consistorio distribuyó cerca de 4.000. «Ha venido mucha gente de los municipios de alrededor. Es un espectáculo», celebró Lejarza.

La marea humana armada con teas recorrió durante una hora el centro de Muskiz por la carretera general. Un dispositivo especial con personal de Protección Civil y la Policía Local, así como bidones de agua repartidos por el camino para depositar las antorchas en caso necesario, velaron para prevenir incidentes. «Es el acto en el que se produce la concentración más masiva de personas en todo el año», señalaba el alcalde, Borja Liaño. La marcha, animada con el sonido de txistularis, trikitrixas y gaitas, desembocó en una explanada cercana al polideportivo, donde los portadores de las antorchas las arrojaron a una gran pira que ardió hasta entrada la medianoche.

La lucha entre el bien y el mal había llegado unas horas antes a la ría de Plentzia. El estuario fue escenario de la 'Subida del fuego'. La llama ascendió aguas arriba a bordo de la trainera del club de remo Arkote. Lo hizo acompañada de antorchas y del sonido de la txalaparta y el cuerno. Junto a ella, varios momotxorros. Estos personajes de la mitología vasca fueron los encargados de entregar la lumbre a las maris, que les esperaban en el muelle de Legarrondos. Ataviadas con tocados medievales de diferentes puntos de Euskal Herria, danzaban mientras daban vueltas alrededor de la hoguera levantada en las inmediaciones del frontón sin que los más pequeños les quitasen los ojos de encima. A ella arrojaron los papeles entregados por los vecinos de Plentzia con sus deseos y malos augurios escritos, para que el fuego se encargase de purificar el futuro, por lo menos hasta la noche del 23 de junio de 2019.