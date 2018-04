Bizkaia envejece: el problema y las posibles soluciones El alcalde de Bilbao, el diputado de Desarrollo Económico y dos expertas explican el vuelco poblacional y analizan posibles salidas JESÚS J. HERNÁNDEZ Bilbao Lunes, 2 abril 2018, 01:00

Unos de los mayores retos de futuro, tan complejo en la villa como en todo el viejo continente, tiene que ver con el inexorable paso del tiempo. El envejecimiento de la sociedad es una realidad con cifras rotundas como que el 23,1% de los vizcaínos está en edad de jubilación y que para 2025 los mayores de 55 años representarán el 42% del total. Dos altos responsables políticos y dos expertas delimitan el problema y esbozan soluciones. Y advierten de una situación paradójica: Bizkaia podría compaginar en poco tiempo la presencia de personas desempleadas de baja formación con puestos vacantes de alta cualificación.

Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao «Fomentar la conciliación y mejorar los salarios»

«Asistimos a un proceso de envejecimiento de la población inédito en nuestra historia más reciente. La lectura positiva de este fenómeno es que ahora vivimos más años y con mejor calidad de vida que nuestros antepasados; y la negativa, que una parte importante de nuestra juventud no se atreve a tener descendencia por carecer de unos ingresos o unas perspectivas laborales que les permitan afrontar el futuro con ciertas garantías».

La aproximación al problema es certera. Para la explicación, el alcalde de Bilbao tira de los libros de historia. «En la antigüedad, el envejecimiento de la población se producía a causa de las guerras y las epidemias. Resulta paradójico que ahora, en un entorno relativamente seguro, nuestra población siga envejeciendo porque no llegamos a ofrecer al conjunto de la juventud un horizonte esperanzador en el que puedan llevar a cabo un proyecto de vida digno, que les permita desarrollar su faceta parental, garantizando el relevo demográfico y la viabilidad económica de los servicios asistenciales».

Aburto reconoce que «no podemos obviar por más tiempo la cuestión demográfica» y reclama «el impulso de políticas audaces para el crecimiento demográfico desde el respeto a todos los tipos de familias y unidades convivenciales. Y no me refiero únicamente a la concesión de ayudas económicas por nacimiento, que también». Aboga por «la plena conciliación entre la vida laboral y familiar, la existencia de una red suficiente de recursos educativos para atender un eventual aumento en preescolar, la correcta integración de inmigrantes, el impulso de la actividad económica y el empleo de calidad. Y, cómo no, por un acuerdo amplio para adecuar los salarios a las necesidades de las personas y no únicamente a criterios de rentabilidad y beneficio empresarial». El alcalde de la villa recuerda que «llevamos años trabajando en la atracción y retención de talento» y «Burdeos es nuestro referente más cercano en el esfuerzo de repoblar Bilbao con innovación, talento y conocimiento. Mi sueño sería que aflorase en Zorrozaurre».

María Teresa Bazo. Catedrática de Sociología «Aumenta la población urbana y baja la rural»

«2015 es el primer año con más defunciones que nacimientos en la Unión Europea. La población urbana crece en todo el mundo al tiempo que disminuye la rural. Euskadi tiene desde hace décadas una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y ha vivido la salida constante de jóvenes al extranjero. Bilbao, lejos de su pasado industrial, tiene una buena situación e infraestructuras, así como un potencial valioso en formación, conocimiento, talento, y capacidad de emprendimiento».

María Teresa Bazo defiende que «en la sociedad global actual es vital la rapidez en la adaptación al cambio. Es imprescindible invertir en el desarrollo del talento y la innovación mediante el aprendizaje y puesta en marcha de nuevos conocimientos, habilidades, y técnicas. Las instituciones universitarias y de la investigación deben ser potenciadas para lograr la excelencia. La exigencia de una formación de primera clase es imprescindible. Eso implica, además del dominio de las distintas disciplinas, comunicarse perfectamente por escrito y oralmente en al menos un idioma universal y mejor en dos o más. Como se sabe, el inglés y el español son dos de los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas. Esto, junto al número de hablantes, los sitúa en importancia en el primer y segundo lugar, respectivamente». Bazo recuerda que «las regulaciones de los flujos económicos, la articulación de las regiones y la normativa fiscal son factores que facilitan o dificultan el establecimiento de empresas y personas».

Imanol Pradales. Diputado de Desarrollo Económico «Cien mil personas menos para trabajar en 10 años»

«La demografía es una variable fundamental para comprender el devenir de las sociedades. El envejecimiento está directamente relacionado con las bajas tasas de natalidad de finales de los 80, más acusadas en los últimos años. Pero no hay solo una causa. Influyen los cambios en el modelo de familia -cada vez más diversas y pequeñas-, los valores predominantes, entre los que el hedonismo gana terreno, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, la falta de un modelo de conciliación equilibrado, el retraso de la edad de maternidad, la crisis económica y la precariedad laboral».

Pradales recuerda que «si no cambia la tendencia, Bizkaia perderá en una década cerca de 100.000 personas en edad de trabajar. Eso implica perder potencial de crecimiento económico porque el capital humano es un elemento básico de la ecuación para que una economía crezca». Sumado al progresivo vaciado de las aulas universitarias, supone «un déficit demográfico de talento, que no hemos compensado con la importación del mismo desde otros lugares del mundo». Así, «asistiremos en el corto plazo a un déficit de perfiles profesionales en muchos de los sectores punteros de la economía, dándose la paradoja de encontrar personas paradas de baja formación y puestos vacantes de alta cualificación».

Las «vías de solución», según el diputado foral, son «múltiples» y «a largo plazo». Debe incidirse en la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la reducción de las tasas de abandono escolar y la limitación de los procesos de jubilación anticipada. Asimismo, apuesta por «programas de recualificación profesional para las personas en desempleo, impulsar la conciliación con flexibilidad interna, teletrabajo y una tupida red de guarderías en entornos laborales, mejora de la calidad del empleo, atracción del talento y afianzar los centros de decisión».

Garbiñe Henry. Doctora en la Universidad de Deusto y directora de Innovación «Si no hay relevo, es difícil retener y atraer talento»

«Bilbao en los últimos 30 años ha perdido en torno a un 20% de población, algo que unido al envejecimiento y descenso de la natalidad, tendrá importantes repercusiones», según la directora de Innovación de la Universidad de Deusto Garbiñe Henry.

La experta recuerda que «el progresivo desplazamiento de las generaciones nacidas en el baby-boom hacia edades maduras, acompañado por unas cohortes de población joven cada vez más mermadas, constituyen un obstáculo para la consecución de retos como la creación de ‘startups’, el emprendimiento, la retención y la atracción de talento». La doctora de Deusto recuerda que «aunque los incentivos a la natalidad dependen del Gobierno vasco, hay otras estrategias». Su receta pasa por «disponer de una legislación favorable a la emancipación, ayudas para la contratación y la creación de empresas, impulso a la conciliación real y el fomento de la inmigración». A su juicio, la clave es «hacer atractivo nuestro territorio. Y esto se consigue no solo mejorando la red de carreteras, el transporte, los servicios sociales y los equipamientos, sino impulsando aspectos intangibles como el espíritu emprendedor, la confianza entre agentes, la solidaridad social, la percepción de seguridad y el sentimiento de pertenencia». En definitiva, «un cambio de mentalidad».

APUNTES CLAVE Caen un 40% los permisos de conducir

Las encuestas revelan que los chicos entre 18 y 25 años ya no sueñan con tener un coche. Hasta ahora el descenso de permisos de conducción se atribuía al factor demográfico y a la crisis, pero eso sólo explica una parte. En la última década, el bajón del número de permisos en España ha sido del 40% para esa franja de edad. Hay 2.180.000 mayores de edad con menos de 26 años y sólo 252.000 de ellos llevan un carné de conducir en la cartera. Lo cierto es que el coche ha perdido brillo para una quinta acostumbrada a comprar a distancia con el smartphone, usar el transporte público y tirar del ‘blablacar’. El sociólogo de la Universidad Complutense Carlos Fernández lo deja claro: «En algunos grupos es más prestigioso no tener coche que tenerlo».

Uno de cada cuatro vizcaínos es pensionista

En Bizkaia hay 286.934 pensiones y la cuantía media que se recibe es de 1.165 euros, un 25% más que la media española. Si observamos solo las de jubilación son 178.771 y supone un ingreso mensual de 1.358,45 euros, la cifra más alta de la Península. El PP propuso recientemente a la Comisión del Pacto de Toledo ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral de forma voluntaria. Beneficiaría a los que han cotizado poco al final, como los afectados por EREs.

Bilbao se abre hueco en atracción del talento

La escuela de negocios internacional Insead seleccionó la semana pasada a Bilbao como uno de los tres ejemplos a nivel mundial de atracción del talento. «Se está convirtiendo en uno de los principales centros emergentes de Europa». El área metropolitana ocupa el puesto 32 en un ranking de 90 ciudades en el Índice de Competitividad por el Talento Global. En 2017, la villa logró un segundo puesto, gracias entre otros factores, a «la calidad de vida».

España, el quinto país más poblado de Europa

España es el quinto país más poblado de la Unión Europea aunque su densidad de población (91,95 habitantes por kilómetro cuadrado en 2016) es menor que la de la mayoría de países de Europa Occidental debido a su gran extensión. El padrón de 2011 marcó el punto más alto con más de 47 millones de habitantes (hay leves variaciones en el INE) en un tiempo de prosperidad económica. Tres referencias describen la evolución: en 1991 no llegaba a 40 millones, en 1930 eran 23 y a principios de siglo había 18,6 millones de españoles.

Por sexo, no hay grandes diferencias de población, aunque hay más mujeres: 23,7 millones frente a 22,8 hombres. Hay otros países donde la diferencia es mucho más acusada, como en Islandia, donde hay 104 hombres por cada 100 mujeres, o India (donde alcanza las 110) y en Canadá, donde se atribuye a que muchas mujeres salen del país para buscar trabajo y no regresan. El caso más dramático es el de China, donde hay 34 millones más de hombres por el asesinato de niñas al nacer. En el extremo contrario está México, con tres millones más de mujeres que de varones; y Ucrania o Hungría, donde el porcentaje de hombres ronda el 46%.