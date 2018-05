Bilbao subirá los impuestos un 1,1% el año que viene La plaza Moyua. / Bernardo Corral. Aplicará el recargo del 25% para viviendas vacías a los pisos usados para actividades profesionales LUIS LÓPEZ Jueves, 24 mayo 2018, 12:21

El Ayuntamiento de Bilbaosubirá un 1,1% las tasas e impuestos municipales el año que viene. El incremento supondrá un aumento en la recaudación de 1,5 millones de euros, que se destinarán a «impulsar obras de mejora en los barrios».

La iniciativa ha sido explicada este jueves por la mañana por la concejala de Economía y Hacienda, Marta Ajuria, quien ha apuntado también que hay ciertos servicios que se mantienen congelados: el de ayuda a domicilio, la tasa por expedición de documentos y los billetes sociales de Bilbobus.

Quizás el giro más novedoso en el nuevo panorama impositivo municipal es que se aplicará el recargo por vivienda vacía a los pisos que son utilizados por profesionales. Este ejercicio 2018 es el primero en el que el Ayuntamiento cobra un 25% más en el IBI a quienes mantienen sin uso sus pisos, con el fin de poner los inmuebles en el mercado y fomentar el alquiler. Hasta ahora, el recargo no se imponía a las viviendas donde se desarrollan actividades del sector terciario: peluquerías, despachos profesionales, médicos, dentistas... Sin embargo, a partir de 2019 estos inmuebles tendrán la misma consideración que los vacíos y pagarán ese 25% más.

Según Ajuria, no se trata de una medida demasiado penosa porque, asegura, el IBI en Bilbao está entre los más reducidos. Además, el que pagan las viviendas, «en general, el 0,1921%», es muy inferior al que les corresponde a los usos de comercio (0,4125) y oficinas (0,33).

Los cambios no han convencido a la oposición. Samir Lahlou, de Ganemos-Goazen, ha vuelto a lamentar que no se aplique a la Iglesia los mismos criterios que al resto en materia de IBI referido a los inmuebles no destinados al culto. Desde el PP, Luis Eguiluz opina que es un «despropósito» penalizar las viviendas vacías, en especial en aquellos casos en que la situación es debida a causas de fuerza mayor. En este sentido, Carmen Muñoz, de Udalberri, ha señalado que «no se puede penalizar a personas que están enfermas, son dependientes, y han tenido que irse a vivir con su cuidador». Izaskun Guarrotxena, de EH Bildu, ha dicho que el nuevo panorama impositivo es «más de lo mismo» y ha criticado que no se tengan en cuenta cuestiones subjetivas a la hora de determinar la cuantía de ciertos impuestos.

En este sentido, la concejala Ajuria ha señalado que el Ayuntamiento aborda las políticas sociales vía gasto, y no vía ingresos. Es decir, las tasas y los impuestos se basan en criterios puramente objetivos, y las necesidades de ciertos colectivos se palían con gasto social.