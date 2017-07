Bilbao reparte 56 nuevos huertos ecológicos entre vecinos de Otxarkoaga-Txurdinaga

Los 56 nuevos huertos ecológicos urbanos de Bilbao ya tienen usuarios. Las parcelas, situadas en el barrio de Otxarkoaga-Txurdinaga, han sido sorteadas esta mañana en el salón de actos del centro cívico del barrio, en un acto al que han acudido medio centenar de vecinos, una cuarta parte de los 198 solicitantes. Los ausentes podrán comprobar vía internet si la suerte les ha sido favorable y van a disponer de un terrenito para cultivar sus propias hortalizas.

Las huertas repartidas hoy no son las primeras de la villa. De hecho, forman parte de una ambiciosa iniciativa municipal que persigue dotar a buena parte de los barrios bilbaínos de estos terrenos y cuyo fin es introducir la agricultura ecológica en el entorno urbano, una experiencia que ya se ha realizado con notable éxito en ciudades como Valladolid y Burgos. En Bilbao, el barrio de Rekalde dispone de un conjunto de 23 huertos de 40 metros urbanos. Adjudicados en septiembre de 2015, ya han producido con éxito sus primeras cosechas.

El conjunto de terrenos de Otxarkoaga-Txurdinaga doblará en número y extensión a los de Rekalde. También de 40 metros cuadrados, son 56 parcelas habilitadas para el cultivo situadas en la parte trasera del Centro Formativo de Otxarkoaga, en las que los adjudicatarios agraciados esta mañana podrán empezar a meter la azada a partir de septiembre.

Tal y como ha explicado Alfonso Gil, teniente de alcalde y concejal de Movilidad y Sostenibilidad, los terrenos «se han adjudicado en lotes correspondientes a colectivos identificados como prioritarios por el Ayuntamiento». 36 parcelas se han sorteado entre 170 vecinos. 11 estaban reservadas para desempleados de larga duración y a ellos han optado 14 personas. Otras 3 son para personas con diversidad funcional o asociaciones de discapacitados, mientras que las 5 últimas están destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro, con preferencia para las del barrio. A estas han optado 6 agrupaciones. «La parcela 56 se la reserva el Ayuntamiento para usarla en actividades escolares relacionadas con la Agenda 21», ha aclarado Gil, quien ha invitado a Beatriz Diago, una niña de 9 años que asistía al sorteo con su familia, a abrir el acto sacando el primer número.

«Así no estoy 'amueblado' en casa»

Davis se hace un 'selfie' con el resultado del sorteo en el que ha resultado agraciado. / I. A.

La suerte ha querido que muy pocos de los agraciados con una parcela estuvieran presentes. Sí lo estaba David Muguruza, 43 años y vecino «de Otxarkoaga de toda la vida». Optaba a una de las huertas del «lote para desempleados. Me ha tocado la número 42», ha explicado mientras se hacía un selfi señalando el huerto en el plano dispuesto en el salón de actos. Electricista en paro desde hace 3 años, se enteró de esta iniciativa «por el periódico. Había leído sobre los huertos de Rekalde, y m llamó la atención porque he vivido en caserío, de txiki, con 5 años».

Para él cultivar el huerto será algo más que un pasatiempo: «Los alimentos no saben a lo que tienen que saber. Al ver lo de Rekalde me dije que tenía que intentar cultivarlos yo mismo». Y como parado, «esto te ayuda a tener una actividad y a no estar ‘amueblado’ en casa».