Bilbao refuerza las inspecciones y anuncia mano dura con las terrazas

Coto en Iparragirre, Rodríguez Arias o Máximo Aguirre

Barkala asegura que no todas las calles de Bilbao tendrán el mismo tratamiento. Aunque las aceras sean amplias, «aunque el sistema matemático pueda decir que sí, que ahí se pueden colocar no sé cuántas», habrá «excepciones de acuerdo a la estrategia de ciudad». En los corredores peatonales prioritarios que recoge el Plan de Movilidad, en las arterias con vocación comercial, no se implantarán más terrazas. Allí se «restringirá aún más» las posibilidades de colocar una de ellas en favor de otros usos. A Barkala, por ejemplo, le viene a la cabeza el caso de Iparragirre, que se peatonalizará pronto. «Ya les he enviado una carta a los vecinos con este compromiso». También habrá dificultades para instalarlas en Rodríguez Arias y Máximo Agirre. En algunas de estas calles ya no se dan autorizaciones. Aun así, habrá zonas nuevas en las que la hostelería podrá florecer: Sabino Arana, en Basurto, o la margen derecha del canal de Deusto. Barkala precisa que ya ha compartido este plan con la oposición y con hosteleros y comerciantes. «Todos tienen sus temores, pero todos comparten la filosofía», dice.