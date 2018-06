Bilbao promoverá obras de teatro que promuevan la diversidad sexual Coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBI, el Ayuntamiento se compromete a incluir las diferentes opciones afectivas en la programación escénica de la villa EIDER BURGOS Jueves, 28 junio 2018, 18:24

«Cuando íbamos al colegio no teníamos ningún referente sobre cómo nos teníamos. Si hubiéramos visto una relación de dos personas del mismo sexo como algo normal y no traumático, habría supuesto un desarrollo emocional terrible». Coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha pedido que los niños que hoy acuden al colegio no sufran lo mismo -«más de la mitad de los menores LGTBI sigue sufriendo acoso escolar»-, y por eso su partido ha reclamado un ciclo de teatro que eduque en las diferentes opciones afectivo-sexuales.

A través de una enmienda, el Ayuntamiento se ha comprometido no a un ciclo concreto, sino a extender este tipo de valores a toda la programación escénica de la villa, incluidas las del Azkuna Zentroa y del Arriaga «que ya la vienen incorporando» desde hace tiempo. En una modificación 'a voce', la concejala de Cultura, Nekane Alonso, ha propuesto incluir una «exposición de las diferentes realidades antes de cada función y adaptando el discurso a cada tipo de público», propuesta que todos los grupos han apoyado a excepción del PP, que se ha abstenido.

El grupo popular optaba, siguiendo la línea de lo aprobado por el partido en Madrid, por limitarse a talleres sexuales en el entorno educativo, ya que las obras de teatro «están en la fina línea entre la educación y la mal información». «En los colegios es donde mejor se puede educar», ha justificado la concejala popular Carmen Carrón. «Si sale adelante -ha añadido-, pedimos que se controle que en aras de esa libertad ideológica o sexual no se moleste a otros colectivos».

«Lo que se hace desde el respeto no debería molestar a nadie», ha respondido Nekane Alonso. «La propuesta se basa en eso, en fomentar el respeto, así que eso quedaría garantizado». El resto de grupos han visto con buenos ojos la enmienda, que permite «educar desde la diversidad y evitar el acoso» y servirá de apoyo para otras iniciativas que ya se desarrollan como el ciclo de cine LGTBI Zinegoak.

Bilbao, «un ciudad llena de orgullo»

Este jueves, la fachada del edificio consistorial se iluminará con la bandera del arcoiris. Es parte de la campaña que bajo el lema 'Bilbao, una ciudad llena de orgullo' pretende conmemorar un día «para luchar por la dignidad y celebrar los logros conseguidos».

Para resaltar el papel de la villa como un lugar «libre de discriminación y violencia, sin distinción entre sus barrios y calles», todos el pleno del Ayuntamiento ha suscrito una declaración con la que han reiterado «su más firme rechazo a la conculcación de los derechos de la comunidad LGTBIQ+». «Asumimos el papel activo de la defensa de las libertades que nos corresponde como representantes de la ciudadanía bilbaína», ha leído el alcalde, Juan Mari Aburto.