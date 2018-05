Bilbao planta cara a Competencia y mantiene las limitaciones a los pisos turísticos

«Están perjudicando al usuario y a la economía»

Álvaro Crespo, abogado y portavoz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Bizkaia, considera que la actual regulación «está perjudicando a los usuarios y a la economía en general». A su juicio, limitar la competencia prohibiendo convertir en pisos turísticos viviendas más allá del primer piso provoca que «en casos de gran demanda, como las finales de rugby, los precios se disparen». Además, semejantes restricciones vulneran, en su opinión, los derechos de muchos propietarios que no pueden disponer libremente de su inmueble para una actividad económica. «El problema del Ayuntamiento de Bilbao es que se ve reflejado en un espejo que no es el correcto: esto no es Ibiza, ni Barcelona, ni Mallorca. Aquí no hay ningún problema, y restringir la libre competencia es un error». En su organización también han interpuesto un recurso ante el TSJPV.