Bilbao penalizará el trato discriminatorio a la mujer en todas las actividades municipales Las concejalas. De izquierda a derecha, Alba Fatuarte (Bildu), Conchi García, (Goazen), Yolanda Díez (PSE), Itziar Urtasun y Nekane Alonso (PNV), Izaskun Guarrotxena (Bildu), Carmen Carrón (PP), Carmen Muñoz (UdalBerri) Aitziber Ibaibarriaga, (EH Bildu), Marta Ajuria (PNV), Amaia Arenal (UdalBerri), Beatriz Marcos (PP), Gotzone Zaldunbide y Ohiane Agirregoitia (PNV). / E. C. Introducirá cláusulas de género en los pliegos y denegará el acceso a las subvenciones a las asociaciones que atenten contra la equidad EVA MOLANO Viernes, 16 marzo 2018, 17:22

El Ayuntamiento de Bilbao aprobará la próxima semana su primera ordenanza para la igualdad de hombres y mujeres. Se elevará al pleno tras más de un año y medio de trabajo. El equipo de gobierno que forman PNV y PSE ha incorporado al texto una treintena de las 91 enmiendas que habían presentado los grupos de la oposición. Goazen Bilbao, que fue quien propuso su elaboración, apoyó ayer la ordenanza en la comisión previa al pleno, el PP se abstuvo y UdalBerri y EH Bildu rechazaron el borrador por entender que se ha quedado corto.

El objetivo de la ordenanza es promover la igualdad salarial, la presencia paritaria de las mujeres en puestos de responsabilidad y garantizar sus derechos en la institución, así como en las contratas y asociaciones con las que colabora. También detectar y erradicar su discriminación en cualquier ámbito de la vida municipal. Y aunque a las convocatorias públicas de empleo puede presentarse cualquiera «y sería ilegal crear una bolsa de trabajo solo para mujeres, por ejemplo», explica la concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, hay un compromiso para llegar a la paridad en los puestos de confianza o libre designación. Al mismo tiempo, se introducirán cláusulas de género en los contratos, como ya ha sucedido en ciudades como Madrid y Barcelona.

Es decir, las empresas que apliquen un plan de igualdad, con una representación paritaria de las mujeres en la plantilla y en puestos directivos o que incorporen medidas de conciliación, serán especialmente valoradas.

«Son pasitos»

«Son pasitos que estamos dando para decir que esto va en serio», matizó Urtasun. En la convocatoria de subvenciones se penalizará a las entidades, asociaciones o personas sancionadas por discriminar a las mujeres o a aquellas cuyo funcionamiento o estatutos no respeten la equidad. «Por ejemplo, las sociedades que no permiten la entrada a mujeres en los txokos, que las hay, aunque no piden subvenciones», expuso Urtasun, o las que organizan actos dirigidos exclusivamente a los hombres. «Se trata de promover asociaciones y actividades más igualitarias. Las que no lo sean no recibirán fondos municipales», precisó.

Se buscará equiparar los permisos de patenidad y maternidad de los funcionarios Oportunidades

El área de Igualdad se fortalecerá con una estructura de funcionarios de todos los departamentos, especialmente los más masculinizados, como Seguridad y Obras y Servicios. Se creará una comisión para coordinar medidas y otra para garantizar la paridad en el ámbito laboral. Y otra para seguir la puesta en práctica de la ordenanza, cuyas medidas carecen, de momento, de fecha. El Ayuntamiento también valorará la formación en igualdad de sus trabajadores en procesos de promoción interna y estará garantizada en áreas como Acción Social y Seguridad. Además, se impulsarán acciones para equiparar los permisos de maternidad y paternidad de los funcionarios, «para que un hombre los pueda coger y potenciar que ella pueda desarrollarse profesionalmente». Por otro lado, el gobierno se compromete a favorecer la conciliación con servicios de guardería y de apoyo a cuidadores para todos los vecinos.