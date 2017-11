«Bilbao necesita más hoteles, las finales de rugby desbordarán la oferta de Euskadi»

Xabier Ochandiano Martínez (Bilbao, 1975) muestra durante la entrevista una foto que le han enviado al 'guasap' de su móvil. Se trata de un escaparate de la calle Buenos Aires con el lema 'Bilbao, mejor ciudad europea 2018, felicidades'. El concejal de Desarrollo Económico y Comercio (PNV) utiliza ese gesto para emplazar a los comerciantes a que «se sientan orgullosos» del último reconocimiento y lo aprovechen «para vender». Ochandiano estuvo la semana pasada en Londres, donde se anunció que los premios europeos de la música que concede la MTV se celebrarán el año que viene en la capital vizcaína y en el BEC.

-¿Qué le llamó la atención de la gala en el Wembley Arena?

-La espectacularidad, la repercusión internacional y lo extraordinariamente bien montado que está el evento. Fue excelente.

-También presenció en la víspera la actuación de U2 en Trafalgar Square. ¿Cómo se imagina ese gran concierto gratuito en Bilbao?

-La cadena ha manejado distintos modelos en los últimos años. Tenemos todavía que ver qué tipo de concierto y los espacios. Es prematuro.

-¿Hay posibilidad de hacerlo en la Gran Vía con Moyúa como eje?

«En el extranjero se ve a Bilbao como la marca de Euskadi. La capitalidad es Bilbao»

-Hay que organizarlo con las áreas de Protección Civil, Policía Municipal, Movilidad y Espacio Público, coordinadas con la Ertzaintza. Bilbao ha acreditado internacionalmente que está preparada para organizar grandes eventos. Pero aún hay que ver qué es lo mejor. La MTV busca proyectar la imagen de la ciudad, sin olvidar el impacto local.

-Da la sensación de que el Ayuntamiento de Bilbao ha cedido el protagonismo a la Diputación en la consecución de este logro.

-En absoluto. Enseguida hemos alineado posiciones y no ha habido ninguna fisura ni dificultad. Hemos estado juntos en Londres. Gotzone Sagardui, concejala de Alcaldía, representaba al Ayuntamiento.

-Las finales europeas del rugby se disputan el 11 y 12 de mayo de 2018 en San Mamés. Ese acontecimiento pondrá a prueba la capacidad hotelera de Bizkaia.

-Incluso yo diría que trascenderá a Euskadi. Será algo no visto en esta ciudad en cuanto al volumen de visitantes y el impacto económico. Aunque se desconoce aún qué cuatro equipos jugarán las dos finales -equivalentes a la Europa League de fútbol y a la Champions-, se han vendido ya 40.000 entradas. Más de la mitad, de fuera del Estado.

-Con tanto evento por delante, ¿se deberá reforzar su concejalía?

-Hemos crecido en presupuesto para abordar un año extraordinario, pero muy exigente (gestionará 24,4 millones en 2018, un 2,9% más). Sólo en junio tendremos el congreso europeo de igualdad y la gala de los mejores restaurantes (los Oscar de la gastronomía), coincidiendo con el aniversario de la fundación de la villa y la noche blanca.

-¿Hacen falta más hoteles?

-Lo importante es que se vayan adecuando a las necesidades y las oportunidades. En Bilbao las hay y por eso hay proyectos de hoteles en marcha. Parece claro que sí hacen falta. El reto es ver el impacto del turismo en el comercio local.

Locales cerrados

-Sin embargo, se ve un número significativo de locales cerrados o con el cartel de 'se alquila'.

-No tengo esa percepción. El porcentaje de locales cerrados es relativamente pequeño. En el Casco Viejo, el 85% está ocupado. El comercio minorista pesa el doble que la hostelería. La actividad comercial es el sector que más empleo da. Supone 7.000 actividades y cerca de 14.000 trabajos. De 172.000 personas afiliadas a la Seguridad Social que hay en Bilbao, casi el 9% trabaja en comercio al por menor. Los focos de mayor concentración son Abando, Indautxu y el Casco Viejo. Yo diría que no hay ninguna ciudad entre Madrid y París del nivel comercial que tiene hoy Bilbao.

-¿Más que Burdeos?

-Diría que sí. Son las dos ciudades de relevancia entre Madrid y París.

-¿Le inquieta la proliferación de comercios 'low cost' y bazares?

-Más que hablar en esos términos, yo quiero que Bilbao tenga un comercio de calidad, que se adecue a la ciudadanía. Unos demandan artículos a precios asequibles y otros, de nivel medio o alto. El comercio se va adaptando al consumidor. Hay grandes firmas con un posicionamiento de precio bajo que están en la ciudad. Eso es superatractivo porque revela que Bilbao sigue generando oportunidades. Como Primark, que dentro de poco abrirá su tienda (en la plaza Circular).

-¿No es paradójico que en un espacio tan central y codiciado abra una tienda de ropa a precios populares?

-No, ¿por qué? Estando en Londres pudimos pasear por Oxford Street y Primark tiene ahí una tienda magnífica. Es una de las calles más caras del mundo. En Madrid funciona en la Gran Vía. Para mí, lo más importante es que Bilbao ofrezca oportunidades de inversión a empresas y de generación de empleo. La tienda de Primark en Bilbao creará entre 400 y 450 empleos.

«Los líderes de otros países valoran muchísimo la estabilidad política. Traslada seriedad»

-Con 26.000 parados en Bilbao, ¿se sabe cuántos trabajos pueden ofrecer los eventos de 2018?

-Tenemos 25.800 desempleados. Hemos bajado de la barrera de los 26.000 por primera vez desde 2010. Aún no tenemos la estimación. La hacemos al acercarse el evento. Por ejemplo, en el festival BBK Live trabajan hasta 800 personas.

-Bilbao también ha perdido centros de representación. En su día, el Conservatorio se trasladó a San Sebastián y ahora se acaba de constituir en esa ciudad el Instituto de Arquitectura de Euskadi, algo que encajaba como un guante aquí.

-Que Donosti y Vitoria vayan bien es estupendo también para Bilbao. Somos capitales complementarias, pero Bilbao es punta de lanza internacional de Euskadi-Basque Country como marca. Cuando sales al extranjero se visualiza que la marca es Bilbao y que la capitalidad es Bilbao.

-¿Cuáles serán los siguientes pasos para captar visitantes?

-Llevamos cuatro años de crecimiento ininterrumpido, a un ritmo del 8% anual. Esto hubiera sido un éxito tremendo en cualquier sector. El turismo representa el 6% del Producto Interior Bruto de Bilbao. A nivel mundial es del 10% y en España llega al 13%. Tenemos margen de crecimiento, pero no a toda costa. Ofrecemos cultura, diseño, urbanismo y gastronomía como atractivos. El turista internacional está ya casi a la par que el del Estado. Eso es interesantísimo, porque el primero gasta más. Nuestro mercado está por este orden en Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

-Usted gestiona el proyecto BIG que «busca ideas que construyan Bilbao». Dígame una suya.

-No me resisto a que Bilbao no tenga una tienda de Apple.

-El problema es que esta multinacional está volcada en el mercado asiático y en España sólo tiene tienda en Madrid y Barcelona.

-Hemos mantenido y mantenemos una estupenda relación con gente de la compañía. Estratégicamente, se está posicionado en las cien ciudades más grandes del mundo. Pero sabemos que, en el momento en que mire hacia Europa o hacia el Estado, Bilbao está bien posicionada. Preparada para que venga. Lo que sí que quiere Apple es sitios principales para abrir sus tiendas.

-Como la Gran Vía (asiente con la cabeza). Es concejal de un Gobierno en coalición PNV-PSE con mayoría absoluta. ¿La estabilidad política es también un valor?

-Los líderes de otros países valoran muchísimo la estabilidad. Al tocarme estar fuera, percibo que eso traslada una imagen de seriedad y garantía. Se valora la solidez del Gobierno, gestionar bien la deuda y ser una ciudad transparente. Eso da una fortaleza tremenda.

-¿Cuándo van a cambiar la web del Ayuntamiento, portal a Bilbao para muchos potenciales visitantes? Está toda la información, pero cuesta muchísimo acceder a ella.

-No me corresponde estimar los plazos de modificación de la web, pero me consta que se está revisando.