Bilbao mantiene a Mario Fernández como Ilustre tras un tenso debate Imagen del plano de esta mañana. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ. El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado la propuesta de Goazen de despojar del título al exbanquero tras su condena en el 'caso Kutxabank' LUIS LÓPEZ Jueves, 22 marzo 2018, 13:40

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao que se celebra hoy ha tenido su momento de mayor tensión cuando el equipo de gobierno ha tenido que rechazar la propuesta de Goazen de despojar a Mario Fernández de su distinción como Ilustre de Bilbao. Tras su condena en firme por apropiación indebida a cuenta del 'caso Kutxabank' (por la contratación irregular del exdelegado del Gobierno socialista, Mikel Cabieces), Samir Lahdou ha considerado que incurría en la «indignidad» que la regulación menciona como motivo para retirar la distinción. Una interpretación en la que han coincidido EH Bildu y Udalberri.

El asunto siempre incomoda mucho, no sólo al PNV, sino también al PSE y al PP. Estos dos últimos grupos han defendido al exbanquero . «Hay veces que hay gente que quiere hacer cosas buenas, pero se equivoca en el modo de hacerlas», ha dicho el popular Luis Eguiluz, en relación a la salida laboral que propició Fernández para el exdelegado del Gobierno como cargo que tuvo vinculación con la lucha antiterrorista. «Respetamos las sentencias, pero no siempre estamos de acuerdo con ellas», ha añadido el socialista Alfonso Gil, quien ha defendido que Fernández tomó ciertas decisiones cuando «las cosas aquí no eran color de rosa», en relación a la amenaza de ETA.

Desde el PNV no se ha querido entrar en el fondo del debate y la jeltzale Gotzone Sagardui ha apelado a la falta de concreción de la regulación sobre las causas para retirar honores para justificar su negativa a la propuesta de Goazen. «El alcalde podrá revisar los nombramientos, pero en el momento que quiera hacerlo y de acuerdo con un procedimiento ahora inexistente».

Los partidos de la oposición han afeado al equipo de Gobierno esta actitud cuando un par de horas antes el pleno municipal había aprobado la Carta de Valores, uno de los proyectos a los que el alcalde, Juan Mari Aburto, concede más relevancia. «A partir de hoy tenemos un documento compartido, vertebrador de nuestra convivencia», dijo el primer edil. La Carta está elaborada en base a un proceso participativo y ha sido aprobada por PNV, PSE y PP. Sin embargo, el resto de la oposición ve el documento como un ejercicio puramente estético y carente de contenido.

También se ha aprobado esta mañana la ordenanza para impulsar la igualdad entre las mujeres y hombres, y el avance del Plan General de Ordenación Urbana que guiará el desarrollo de las próximas décadas de Bilbao.