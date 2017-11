Bilbao, una ciudad de premio en premio

1.

Mejor ciudad europea del año

«Ya no sólo es el 'efecto Guggenheim'. Es el 'efecto Bilbao'. Seguimos evolucionando». Es la conclusión que el alcalde de la villa, Juan Mari Aburto, extrae del último gran premio en sumarse al nutrido palmarés de la capital vizcaína. El pasado día 8, The Academy of Urbanism (La Academia de Urbanismo) concedió al 'botxo' el galardón a la mejor ciudad europea del año 2018, después de una dura pugna en la que Viena (Austria) y Liubliana (Eslovenia) estuvieron a punto de hacerse con el distinguido premio. ¿Cómo logró imponerse Bilbao? Una delegación de la academia visitó en septiembre la ciudad y se interesó por las infraestructuras, los servicios urbanos, el mapa político, la cultura local, la movilidad y el éxito comercial... es decir, hizo un análisis integral, que no se limitó a la arquitectura. Y vio en Bilbao una ciudad ganadora.