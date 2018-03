Bilbao no cierra por vacaciones

Hasta no hace muchos años era habitual ver en Semana Santa a muchos visitantes, extranjeros o peninsulares, pasear por las calles de Bilbao con cara de no entender nada. Caminaban con un callejero en la mano preguntándose cómo era posible que una ciudad así estuviera cerrada a cal y canto. No abrían ni tiendas, ni bares, ni restaurantes, con lo que quienes nos visitaban acababan volviendo a casa sin probar las maravillas culinarias de las que tanto les habían hablado. Menos mal que a alguien se le encendió la bombilla y decidió organizar Basque Fest -la idea la impulsa el Ayuntamiento de Bilbao en colaboración con la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco-, un festival en el que los foráneos pueden conocer la cultura vasca en su más amplia expresión.

En esta Semana Santa serán 342 los establecimientos que permanecerán abiertos, haciendo lo posible por que los visitantes y los lugareños que se queden estos días en Bilbao disfruten de la ciudad. Para ello hay prevista una potente oferta musical -mañana Kepa Junkera presentará su último trabajo, ‘FOK’, y el sábado Ruper Ordorika, su disco ‘Gure Ostatuan’- en lugares como la Plaza Nueva, Azkuna Zentroa o Kafe Antzokia. En el Arenal habrá una carpa con el Txoko Gourmet, donde las comarcas turísticas vascas presentan sus mejores productos. Se realizarán pruebas de herri kirolak, kalejiras con txistularis y paseos por la ría. La vida fluirá por el Casco Viejo y calles como Ledesma, García Rivero o Licenciado Poza.

La edición de este año se inauguró ayer en Azkuna Zentroa con un concierto del grupo Manez eta Kobreak, compuesto por Bixente Etchegaray, Mintxo Garaikoetxea, Ane Telletxea, Thierry Biscary, Laura Etchegoyhen, Mixel Ducan y Vianney Desplantes. Minutos antes de que comenzara el concierto tomaron la palabra Juan María Aburto, alcalde de la villa; Julen Mendoza, alcalde de Rentería; y Laura Landa, directora del festival Atlantikaldia, invitado en esta edición del Basque Fest.

