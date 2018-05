La barandilla por la que cayeron 3 niñas en Getxo continúa rota un año después La terraza del Ayuntamiento, situada a 3,5 metros de altura, continúa precintada. / Pedro Urresti Vallas provisionales alertan que la terraza de la Casa Consistorial carece todavía de una protección firme. El proyecto para arreglarlo sigue sin redactarse TXEMA IZAGIRRE Domingo, 6 mayo 2018, 00:27

Ha pasado casi un año y la barandilla del Ayuntamiento de Getxo sigue sin arreglarse. Su deficiente anclaje cedió y provocó que tres niñas que estaban allí apoyadas se precipitaran desde 3,5 metros de altura. Aquel día, todos los testigos -la mayoría trabajadores y concejales del Ayuntamiento- temieron lo peor, porque una de las chavalas sangraba abundantemente de la cabeza y tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

Falló la sujeción del elemento metálico al que le faltaban algunos pernos. En su lugar, la valla estaba pegada con un adhesivo químico que no pudo aguantar la presión de las niñas cuando se pusieron a jugar en la baranda que está frente a la terraza de la Casa Consistorial.

A día de hoy, aún no se han tomado medidas para resolver la situación. El lugar permanece precintado con vallas amarillas y una cinta de plástico roja y blanca. En once meses no se ha colocado ningún nuevo elemento de seguridad, ni tampoco parece que se vaya a hacer a corto plazo.

El Ayuntamiento no ha adjudicado, la redacción del proyecto técnico. Una vez el documento esté listo se remitirá la Departamento de Cultura de la Diputación para que lo analice y emita la autorización correspondiente, al tratarse la Casa Consistorial de Getxo de un edificio catalogado y protegido a nivel arquitectónico.

La intención de las autoridades locales pasa, dicen, por colocar unos nuevos anclajes sobre una base sólida. Se baraja la posibilidad de sujetarlo en hormigón y ganar en seguridad. La barandilla que se vino abajo fue retirada en 2010, con motivo de unas obras para eliminar las humedades de los despachos de los grupos políticos, ubicados debajo de la terraza. Al colocarlas de nuevo se puso el adhesivo, pero no todos los pernos (cuatro en cada extremo de la estructura).

Anclajes en el hormigón

La normativa vigente exige un mejor anclaje para este elemento, que protege el balcón y se levanta a una altura de 3,5 metros. La ordenación obliga a utilizar pies de acero como anclajes o bases embutidas en hormigón. Así se consigue colocar elementos mucho más resistentes, que soportarían pesos y fuerzas más grandes. «Aunque se hubieran apoyado más adolescentes al mismo tiempo -valoró un perito-, la valla no debería haber cedido».