Banco Sabadell acompaña al cliente en la contratación de fondos de inversión

El mejor premio es la confianza

La gestora de fondos de Banco Sabadell sabe lo que hace. No en vano ha sido finalista del Premio a la Mejor Gestora de Renta Variable en los Premios Fondos de Inversión Expansión de este año y en el mes de mayo contaba con 3 fondos con cinco estrellas y 11 fondos con cuatro estrellas de Morningstar, 5 fondos con rating de calidad de gestión Proficient de la agencia Fitch y 25 fondos líderes de Lipper Fund Awards. «No trabajamos para ganar premios ni liderar rankings. No es nuestro cometido. Trabajamos para ganarnos la confianza de nuestros clientes, pues no hay mejor reconocimiento a nuestra labor que lograr relaciones satisfactorias y duraderas», afirma Pedro Sánchez, director territorial Norte de Banco Sabadell.