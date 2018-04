Azúcar mágico

El último barómetro del CIS incorporaba preguntas sobre las llamadas «terapias alternativas» y arrojaba resultados inquietantes. Por el número de encuestados que reconocían utilizar cosas como el ayurveda, el reiki o las terapias florales y por la naturaleza de las razones aducidas por quienes no la utilizan. Tenían esas razones más que ver con la ausencia de problemas de salud que con la certeza de que las terapias referidas son patrañas. Un 30% de los encuestados creía que ayudan a tener «una vida sana y equilibrada». Un 25% que «curan enfermedades y dolencias para las que la medicina tradicional no funciona». Esto último es verdad en parte. La medicina tradicional no funciona con las enfermedades inexistentes. Si te dislocas el aura mística, un médico no podrá hacer mucho por ti. El gurú, el sanador, el terapeuta, te aplicará en cambio un tratamiento consistente en sacarte el dinero del bolsillo mientras te mete en la cabeza toneladas de cháchara misticoide.

Entre las pseudoterapias, la homeopatía tiene una singular relevancia. Es la apoteosis del placebo: un poco de azúcar curándolo todo, el increíble triunfo industrial del «sana, sanita». Que sea además una puerta al pensamiento mágico y esté franqueada por individuos de bata blanca es aún peor. Hay médicos que recomiendan productos homeopáticos. Y esos productos se venden en las farmacias y te son facilitados por el mismo farmacéutico que comenta las recetas de tu médico o te informa sobre los principios activos de los fármacos reales.

La situación es un escándalo largamente consentido. Ayer los consejeros de Salud de las comunidades autónomas le exigieron a la ministra de Sanidad que no se financien los productos homeopáticos y que se especifique que no curan. Jon Darpón insistió: «No pueden llamarse medicamentos». Tampoco deberían poderse vender en las farmacias, como pide la Organización Médico Colegial. Mientras se consigue, los clientes deberíamos beneficiar a las farmacias que eligen no lucrarse con una estafa. Sucede que la homeopatía no es inocua: favorece el descrédito del conocimiento científico. Y vivimos una época en la que el narcisismo doliente no deja de ganar terreno. No olviden que las pseudoterapias también te hacen 'especial'. Hace diez días apareció en Bizkaia un caso de sarampión: un bebé de veinte meses que estaba sin vacunar.