El Ayuntamiento cerrará el frontón de Rekalde por la noche tras reubicar a 15 'sintecho' Decenas de personas han pasado por el frontón de Rekalde desde octubre. / Luis Calabor El Consistorio los trasladará «en los próximos días», pero la oposición denuncia que otras 12 personas han llegado esta semana: «El problema no se va a solucionar» EIDER BURGOS Viernes, 29 junio 2018, 13:32

El Ayuntamiento de Bilbao cerrará con verjas el frontón de Rekalde por la noche. No ha especificado cuándo, solo que se llevará a cabo tras reubicar a las personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones desde el pasado mes de octubre. El concejal del Área Social, Iñigo Pombo, ha afirmado esta mañana que reubicarán a 15 usuarios en alojamientos de emergencia a través del colectivo Tanta y la asociación Harribide -cinco de ellos en albergues-, aunque tampoco ha especificado en qué fecha se llevará a cabo su traslado. Según el edil, no son todos los que ahora allí duermen, sino los que han aceptado los servicios municipales.

Para EH Bildu, que es quien ha solicitado la comparecencia del Área esta mañana, no es suficiente. A juicio de la concejala Izaskun Guarrotxena, solo esta semana han llegado 12 personas más. Si se cierra el frontón, «¿qué se va a hacer con ellas?», ha inquirido. «Van a sacar de allí a la mayoría pero a la minoría les van a invitar a irse y van a cerrar el frontón para que no puedan volver», ha acusado el portavoz de Ganemos Goazen, Francisco Samir Lahdou. «Simplemente se van a mudar y el problema no se va a solucionar».

Además, Lahdou ha narrado una visita al frontón y cómo los 'sintecho' le aseguraron que se sortearon una plaza en los servicios municipales. «Los servicios sociales les dijeron que solo había quince plazas, así que las sortearon». Iñigo Pombo ha desmentido «categóricamente» las acusaciones y ha asegurado que directamente los colectivos les proporcionaron un listado con los interesados. «Sean 12 o 40, siempre se les ofrece los recursos municipales», se ha defendido el concejal, que ha expuesto la dificultad extra de trabajar con migrantes en tránsito. «El 84% son gente que viene de fuera. Algunos con los que empezamos a trabajar hace tiempo ya no están».

Agresión racista

Además del próximo realojo, el concejal de Seguridad, Tomás del Hierro, ha comparecido para tratar la agresión que sufrió uno de los ocupantes del frontón el pasado 6 de junio. De origen magrebí, tuvo que recibir seis puntos de sutura en la cabeza tras ser asaltado por un grupo de entre 15 y 20 encapuchados. Seis sospechosos fueron identificados dos días más tarde por estos hechos.

El edil ha admitido un «enorme desagrado y creciente inseguridad» por parte de un sector del barrio de Rekalde, que en solo cuatro días les remitieron hasta 35 quejas relacionadas con la ocupación de las instalaciones deportivas, además de haber detectado «preocupantes llamamientos» a la violencia en las redes sociales -«literalmente, 'dar hostias a los moros'»-. También han denunciado un incremento en el número de robos, aunque desde el Ayuntamiento han asegurado que «los datos no acompañan» estas afirmaciones.

Cerrar con verjas el área, ha dicho, ayudará a evitar estas situaciones de conflicto y «preservar la dignidad de estas personas y de los vecinos». Mientras aún permanecen allí, y para velar por su seguridad, la Policía Municipal realiza «paseos periódicos» por la zona y permanece en contacto con los vecinos. Además, ha afirmado, ya se están elaborando planes piloto para la policía de cercanía que se recogió en el Pacto de Seguridad que firmó por unanimidad el pleno del Ayuntamiento, ha añadido.

Regeneración en Rekalde

Desde Udalberri, Amaia Arenal ha criticado que estas medidas se «ejecuten a salto de mata», cuando el problema se remonta a hace meses. «No es casualidad que se esté produciendo en Rekalde», ha añadido Arenal. «Un barrio que lleva años abandonado. La planificación urbana es una herramienta indispensable para la inclusión social», ha señalado, en referencia al urgente plan de remodelación urbana que exige la zona y que el Ayuntamiento ha prometido presentar los próximos días. «Solo el Ayuntamiento no puede afrontar este problema; necesita de otras instituciones y comunidades», ha lamentado del Hierro.