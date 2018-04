El Ayuntamiento sospecha que la colonia de ratas ha aumentado en Bilbao por un invierno más cálido Técnico del Ayuntamiento, colocando una trampa para ratas en la Plaza Moraza, en Bilbao. / E. C. Arranca en las alcantarillas de Deusto una campaña especial para reducir el número de roedores, que acabará el 15 de mayo EVA MOLANO Jueves, 5 abril 2018, 01:47

El Ayuntamiento de Bilbao considera que la tasa de población roedora en la ciudad sigue siendo de más o menos una rata por vecino -en Buenos Aires, por ejemplo, hay 8 por habitante- aunque sospecha que «ha habido un repunte con los inviernos más templados de los últimos tres años», según explicaron ayer fuentes del área de Salud y Consumo. El calor hace que encuentren más alimento y confort, lo que reduce su mortalidad. «En realidad, el número varía de una campaña a otra y no hay una zona especial de mayor concentración, pero entre las áreas más urbanizadas y el monte encuentran mejor refugio», agregaron las mismas fuentes.

Para controlar la población, ya que las hembras pueden anidar doce veces al año y alumbrar hasta 200 crías, el Consistorio ha iniciado la primera de las tres campañas especiales de desratización que desarrolla en primavera, verano y otoño. Se suman a la actividad que las brigadas municipales realizan todos los días laborables poniendo cebos allá donde lo solicitan los vecinos. Las campañas especiales se centran, sin embargo, en el alcantarillado, la «gran vía» de estos animales. Las tareas cuestan unos 56.000 euros al año.

LOS DATOS El número. El Consistorio estima que hay una rata por habitante, aunque la cifra varía de campaña a campaña. En Nueva York hay 4 por vecino y 8 en Buenos Aires. Reproducción. Pueden tener hasta 200 crías al año. Consejos. El Ayuntamiento recomienda no arrojar desperdicios a la calle, no alimentar a los animales sin dueño, depositar la basura en bolsas bien cerradas en los contenedores, no levantar rejillas y tapar los agujeros en fachadas o muros.

La desratización, que se prolongará hasta el 15 de mayo comenzó el pasado lunes en Deusto, donde concluirán hoy. Mañana las operaciones se trasladarán a Uribarri. Los empleados de la contrata colocarán cebos hasta el 10 de abril en Castaños, Matiko-Ciudad Jardín, Uribarri, Zurbaran-Arabella y Artxanda. Después, el programa se desarrollará por el resto de distritos de la villa.

Los operarios colocan un biocida anticoagulante en decenas de arquetas de saneamiento cerradas. Las ratas son unos animales muy listos que viven en comunidades. Por eso el veneno que se les suministra no puede ser inmediatamente letal, ya que dejarían de consumirlo. Los matarratas suelen provocar efecto al de unos pocos días, provocándoles la muerte en sus guaridas.

El Ayuntamiento pidió ayer la colaboración ciudadana para que los roedores no proliferen. Aconseja no arrojar desperdicios a la calle, parques o solares y no alimentar a los animales sin dueño, como gatos y palomas, ya que esta comida puede servir de banquete a un gran número de ratas.