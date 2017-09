El Ayuntamiento planea construir un bloque de viviendas de VPO en el gaztetxe de Deusto Gaztetxe de Deusto. Todos los grupos de oposición, salvo el PP, denuncian la decisión del equipo de gobierno, «que hace unos meses ponía 'La Pajarería'como ejemplo de autogestión y ahora quiere desalojarlo y derruirlo» MARTÍN IBARROLA Martes, 19 septiembre 2017, 13:01

El concejal de Urbanismo Asier Abaunza ha adelantado esta mañana en una comisión municipal que el Ayuntamiento de Bilbao planea «renovar el equipamiento público» donde se ubica el gaztetxe de Deusto. A no ser que se alcance un acuerdo de última hora con los encargados del local autogestionado, el Consistorio derribará el edificio para construir un bloque de cuatro plantas de viviendas de protección oficial. «Es una cuestión de oportunidad. El convenio ha expirado, no se cumplía la normativa y queremos mejorar este espacio. El Ayuntamiento conservará la planta baja y el sótano, que podrá seguir siendo usado para actos socioculturales, y por qué no, en régimen de autogestión». Según Abaunza, los gestores del local conocido en el barrio como 'La Pajarería' han incumplido las prohibiciones que marcaba el acuerdo firmado. «No podían consumir ni vender alcohol y han montado un bar. No podían celebrarse conciertos, y los han hecho y anunciado. No podían organizar actividades que provocasen denuncias en el vecindario, y ha habido quejas de vecinos».

La portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, ha criticado al equipo de gobierno por haber «montado un expediente con el que justificar el desalojo». «El convenio no está en vigor desde 2013 y esta propuesta es de finales del 2017. Intentan criminalizar a unos jóvenes para poder construir sus viviendas y sacar el solar a concurso». La concejala de Udalberri Amaia Arenal recuerda que representantes del PNV elegían hasta hace escasos meses este mismo gaztetxe como un ejemplo de espacio autogestionado. «El cierre debería ser la última de las medidas. Acaban de romper el único compromiso que tenían con la autogestión en Bilbao».

«Quejas vecinales e incumplimiento del convenio»

El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha alegado una falta de comunicación por parte de la nueva junta directiva del gaztetxe y ha insistido en las quejas de vecinos y el incumplimiento del convenio. Francisco Samir Lahdou, portavoz de Goazen, ha asegurado que su propia madre vivió en la pared colindante con la Pajarería y «nunca tuvo ninguna queja». También ha asegurado que la barra improvisada de la Gazte Asamblada no era «un bar con ánimo de lucro y mucho menos es un negocio». «Evidentemente necesitan dinero para autogestionarse. Una pequeña barra donde a precio popular se sirven refrescos, cerveza y kalimotxo. Gracias a eso han hecho un montón de actividades para revitalizar el barrio». Por su parte, el concejal del PP, Óscar Fernández Monroy, se mostraba «perplejo» ante la pasividad del Ayuntamiento. «Seis años de actividades irregulares en una lonja que no cumplía el convenio y vosotros mirando hacia otro lado. Habéis dejado tirados a los vecinos». Tampoco veía con buenos ojos que los futuros bajos del edificio alberguen actividades socioculturales, entre las que se ha mencionado, unas posibles salas de ensayo para bandas locales.

Representantes del local autogestionado se mostraban sorprendidos. «Ellos han roto las últimas comunicaciones. Directamente nos ha llegado una carta de desalojo, a pesar de tener apalabrada una cita. Nosotros vamos a intentar seguir con esto. El Gazte lokala tiene mucha gente detrás que trabaja por dar vida a Deusto». Aseguran haber bajado el número de conciertos y reducido a cero los ensayos musicales. «Además, todo el mundo sabe que en este local se hacían conciertos desde que se creó en 1991. Hasta ahora nadie había dicho nada. En cuanto a las quejas vecinales, estamos aquí para hacer vida de barrio y nos volcamos muchísimo en no molestar a nadie». Los actuales encargados del gaztetxe se reunirán el próximo lunes con el equipo de gobierno municipal para discutir el futuro del edificio, aunque el propio Abaunza ha reconocido que ve «difícil» la anulación de la demolición.