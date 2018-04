Ayuntamiento y Diputación pagarán 5 millones por el Zara del Casco Viejo para ampliar el Museo Vasco Zara cerró la tienda en septiembre del pasado año. / Borja Agudo La primera tienda que Amancio Ortega abrió en el País Vasco permitirá al centro ganar casi 2.000 metros cuadrados de espacio expositivo LUIS GÓMEZ Jueves, 19 abril 2018, 10:33

El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación financiarán a partes iguales la compra de la primera tienda que Zara abrió en el País Vasco –donde funcionó más de tres décadas– con el fin de destinarla a la ampliación del Museo Vasco, fundado en 1921 y emplazado en la plaza Miguel Unamuno. La Junta de Gobierno del Consistorio bilbaíno aprobó el pasado día 11 el destino de una partida presupuestaria de cinco millones de euros para la adquisición del inmueble número 10 de la calle La Cruz. La tienda cuenta con una superficie de 1.913 metros cuadrados, distribuida en planta baja y tres pisos, y bajó la persiana en septiembre del año pasado como consecuencia del repliegue llevado a cabo por la cadena de Amancio Ortega en algunas ciudades dentro de la nueva estrategia comercial del gigante textil gallego.

El equipo de Gobierno, integrado por el PNV y el PSE, dio luz verde al «contrato de opción de compra» a suscribir con Grisle, firma presidida por Flora Pérez, la mujer del fundador de Inditex. En la misma sesión, nacionalistas y socialistas acordaron efectuar la adquisición del inmueble en «proindiviso, por mitades e iguales partes» con la Administración foral. Los concejales acordaron también el pago de 907.500 euros para sufragar la prima de compra.

La venta del inmueble ha supuesto una sorpresa en el mercado inmobiliario bilbaíno, ya que todas las miradas apuntaban a que el edificio pasaría a manos de otra marca de moda, sector que ha contribuido de forma decisiva a los desorbitados alquileres de la capital vizcaína, especialmente en sus arterias más céntricas.

El traspaso del edificio permitirá al Museo Vasco, que cuenta con el patrimonio etnográfico más importante de Euskadi, añadir casi 2.000 metros cuadrados de espacio expositivo a los 4.000 actuales. Con cerca de 20.000 piezas, la dirección del complejo se ha enfrentado en los últimos años a la complicada tarea de satisfacer las pretensiones del público, ya que, por sus dimensiones, sólo puede exponer entre el 30% y el 40% de sus colecciones. El resto del patrimonio se encuentra almacenado en depósitos. «Se trata de una colección viva que está permanentemente abierta a donaciones y, por tanto, exige más espacio, además de la necesidad que tenemos de adaptarnos a las nuevas museografías», admite la directora, Sorkunde Aiarza.

Música, danza y gastronomía

Con este proyecto, el museo aspira a consolidarse como referente de la cultura vasca. Sin embargo, la ampliación de las instalaciones encierra una mayor ambición. «Sin olvidar que es un museo y no una sala polivalente», Aiarza esgrime que el complejo se abrirá a la organización de espectáculos de «música, danza y eventos ligados a la gastronomía». No obstante, el proyecto ha recabado las críticas del PP, cuyo portavoz, Luis Eguiluz, reprochó ayer la política cultural pergeñada por los responsables municipales y forales. «Se van a gastar cinco millones en el edificio, pero luego habrá que añadir el coste de las obras, mientras alegan falta de financiación para proceder a la ampliación del Museo de Bellas Artes y del Guggenheim. Existe una política cultural 'de caserío' al dedicar los recursos económicos a equipamientos que no necesariamente son los que más proyección tienen», apostilló Eguiluz.