El Ayuntamiento de Bilbao defiende que ha comprado 'mercedes' para la Policía porque era la mejor opción Mercedes modelo B200CDI El elemento que inclinó la balanza a su favor fue ofrecer «de forma gratuita» tres vehículos más, hasta 35 LUIS LÓPEZ Lunes, 16 abril 2018, 14:00

El concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, ha defendido esta mañana, en una comparecencia a petición del PP, el proceso que terminó con la adquisición en modalidad de renting de los nuevos vehículos para el parque móvil de la Policía Municipal. El contrato, con el que se hizo Athlon, la financiera de Mercedes Benz, había provocado el recurso de dos firmas competidoras ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), del Gobierno vasco, que no atendió las demandas de los recurrentes.

Según Del Hierro, el Mercedes B200CDI era la mejor opción (en equipamiento, consumo, contaminación, habitabilidad, acceso y aceleración) mientras que los modelos que presentaron sus competidoras, el Citroen C4 Picasso HDI 150CV y el Renault Scenic DCI 150CV, únicamente ganaban en potencia y capacidad de depósito. Eso sí, mayoritariamente, eran más baratos. Pero lo que realmente terminó inclinando la balanza en favor de Athlon fue, «que la financiera de Mercedes amplió la oferta, añadiendo de forma gratuita tres vehículos patrulla, dos con mampara de detenidos y uno sin manpara». Así, «la oferta de Athlon supone un contrato de 35 vehículos por una cantidad económica licitada para 32».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguiluz, se preguntó por qué esa había sido la elección cuando era la única que no tenía homologado el 'kit' para detenidos, y no disponía de faros antiniebla. Desde el Consistorio explicaron que la homologación es obligatoria en el momento en que se hace efectivo el contrato, no en el de la adjudicación; en cuanto a los antiniebla, alegan que el 'mercedes' tiene el sistema full led, que es equiparable.