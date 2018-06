«Estos autobuses son nuestros pies» Amelia Sierra desciende del autobús en Santutxu, ayudada por el conductor, Ricardo Pereda, y la auxiliar de ruta, Miren Begoña Antón. / IGNACIO PÉREZ El transporte puerta a puerta para personas con discapacidad roza el medio millón de servicios anuales. El programa Aterik-Ate, a cargo de la asociación Bidaideak y financiado por la Diputación, cumple 25 años CARLOS BENITO Viernes, 1 junio 2018, 02:44

Todos tenemos claro que Bilbao y Bizkaia entera se han transformado radicalmente en los últimos 25 años. Pero, para algunas personas, los cambios más importantes han ocurrido a ras de suelo: «En aquellos tiempos, salías de casa en tu silla de ruedas y ya tenías que ir buscando a alguien que te ayudase porque te topabas con el borde de la acera. En las tiendas y los bares había escalones, porque nosotros no entrábamos en los proyectos de los arquitectos. Y el transporte público quedaba totalmente descartado», evoca José Mari San Miguel, que en aquella época fue uno de los impulsores de Aterik-Ate, el servicio de transporte para personas con movilidad dependiente. El programa de la asociación Bidaideak, sufragado por la Diputación, cumple un cuarto de siglo en una sociedad mucho más accesible, pero en la que sigue haciendo falta esa ayuda extra para garantizar que miles de vizcaínos puedan llevar la vida a la que tienen derecho. El año pasado sumó 484.947 usuarios (según lo habitual en las estadísticas de transporte, cada viaje de una persona computa como un usuario) y más de 2,2 millones de kilómetros.

«Estos autobuses son nuestros pies, funcionan de maravilla», elogia Amelia Sierra, que hace veinte años sufrió un ictus y acabó en silla de ruedas. «Estaba recién jubilada, fíjate tú, después de trabajar 33 años en Telefónica. Y fue rarísimo, porque nunca sentí tristeza por quedarme hecha un cuadro: yo siempre tuve alegría, como una tonta», relata. Amelia se mueve en una silla eléctrica, y ya se ve que va sobrada de energía a sus 81 años («¡18 al revés!»), pero eso no basta para que pueda hacer de manera autónoma todos sus desplazamientos por Bilbao. Su domicilio, para empezar, está en la calle Monseñor Remigio Gandasegui, en Santutxu: vive a 60 metros de una boca de metro que no le sirve, porque no tiene más que escaleras mecánicas; la siguiente está a 250 metros, pero es del mismo tipo; y el ascensor, por fin, queda a más de medio kilómetro cuesta arriba.

Es gratuito a nivel individual, mientras que los colectivos abonan una cuota

Al tratarse de un servicio puerta a puerta, el usuario determina el origen, el destino y el horario

Personas con calificación oficial de minusvalía y con discapacidades importantes de movilidad

Amelia es una usuaria habitual y entusiasta del servicio Aterik-Ate: «Me ayuda a salir y vivir la vida. Si no, estaría enclaustrada, que nunca ha sido lo mío», comenta. Las furgonetas amarillas de Bidaideak la llevan a diario a sus actividades en Atece, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, o en Fekoor, la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, pero también solicita servicios esporádicos cuando le toca consulta en el hospital: esa flexibilidad para adaptarse a las necesidades del usuario es una de las peculiaridades del programa, puntero en España. La combinación de lo rutinario y lo ocasional obliga a una planificación meticulosa, que además de los itinerarios contempla detalles como la distribución de los pasajeros en el microbús, esencial para simplificar las salidas y los accesos.

El firmamento y los badenes

Es la una del mediodía y en la sede de Fekoor en Deusto el vehículo ha de recoger a cinco pasajeros. Uno de ellos es Amelia, que sale de clase de pintura con un cuadro abstracto. ¿Les pone títulos? «Qué va... ¡'Firmamento', yo qué sé!», se ríe. Sus compañeros de viaje, todos de la zona de Santutxu, Solokoetxe y Txurdinaga, son Enrique Riaño, Félix Hormaza, José Antonio Álvarez y Lourdes Bilbao, que sirven como ejemplo de que existen múltiples caminos hacia la discapacidad y de que, según suelen insistir en Bidaideak, «nadie está exento» de verse así algún día. Enrique tiene espina bífida y siempre ha ido en silla de ruedas, pero los demás no sufrieron problemas de movilidad hasta la edad adulta.

Enrique Riaño, en el centro, se dirige a Fekoor.

Las cifras 6 millones de usos ha acumulado el servicio en este cuarto de siglo. 195 centros (de día, asistenciales, asociativos, de rehabilitación...) son atendidos de forma regular por los 80 vehículos de Aterik-Ate.

A Félix, de 65 años, un ictus le dejó paralizada la mitad izquierda del cuerpo hace nueve: «¡Se jodió el arbolito! Y ya no puedes ir con nadie, porque te cansas, sientes un cansancio distinto al normal. Si me desplazo a algún sitio por mi cuenta, llego agotado, empapado de sudor», explica. También a Juan José le dio un derrame cerebral, cuando todavía no había cumplido los 40, y pasó cuatro años en silla de ruedas y sin poder hablar. «Entonces quería morirme, pero después te das cuenta de que hay que seguir», comenta. Y Lourdes ni siquiera tiene claro qué le ocurrió, pero el caso es que estuvo dieciocho días en coma y volvió en sí prácticamente ciega.

Juan José Zalbide, usuario de Aterik-Ate, en uno de los vehículos.

Los cinco suelen hacer el trayecto juntos y han dado forma a sus propios rituales. Por ejemplo, es costumbre comentar el último partido del Real Madrid, sobre todo si ha perdido, porque el sufrido Enrique es seguidor del equipo. Las conversaciones saltan de un extremo al otro del microbús: a Félix se le ocurre mencionar su título de analista de sistemas, por la Universidad de Deusto, y Amelia se apresura a plantear si no será como el máster de Cifuentes. Eso sí, es un diálogo puntuado de sobresaltos, porque cada badén de la avenida Maurice Ravel propina una brusca sacudida a quienes utilizan silla de ruedas: «Es como ir 'arre, arre, caballito', te machaca. No sé si son trece o catorce. Aunque, bueno, en la vida hay cosas mucho peores», suspira Amelia.

«Quinientos metros pueden ser una barbaridad» Aunque quedan tareas pendientes, como los trenes de Renfe, la accesibilidad de los transportes vizcaínos no tiene nada que ver con la de hace 25 años. «Todo ha cambiado, hemos pasado de la nada a una red básicamente accesible, y nuestro servicio ha alentado de alguna manera esos cambios y se ha ido adaptando a ellos», explica Txema Alonso, uno de los responsables de Bidaideak. Hoy, muchas personas en silla de ruedas pueden moverse de manera autónoma si viven cerca de una red accesible, de modo que Aterik-Ate se ha centrado en las personas más dependientes: «Para quien tiene una restricción de movilidad severa, 500 metros pueden ser una barbaridad», puntualiza Alonso. Factores como el envejecimiento de la población, la eclosión de los centros de día o la integración de nuevos colectivos han hecho que el número de usuarios no deje de crecer. «La accesibilidad es un bien colectivo, no solo para las personas con discapacidad -apunta el portavoz-. De ella se beneficia la inmensa mayoría de la población».

A ella le toca apearse la primera, pero en el punto de destino un camión de reparto de cerveza obliga a esperar. El concepto 'puerta a puerta' implica que puede haber vehículos que obstaculicen la operación, del mismo modo que el propio microbús impedirá a veces el paso mientras se eleva o desciende parsimoniosamente la plataforma trasera. «Son solo dos minutos y la gente lo comprende. Bueno, lo comprende la mayoría, porque luego están los que te tocan el claxon, los que te insultan, los que se te meten...», suspira el conductor, Ricardo Pereda.

Este año se cumplen los 25 años del servicio.

El siguiente en bajar es Félix en su querido barrio de Solokoetxe -«si vives en la Gran Vía, tienes menos problemas, de mayor voy a comprarme un piso allí», bromea-, y después se van despidiendo Enrique, Lourdes y Jose Antonio. Todo tiene el aire trivial de lo cotidiano, la naturalidad de lo que damos por hecho, pero, si lo contemplamos con los ojos y la mentalidad de hace veinticinco años, seremos conscientes de que este sencillo trayecto de un barrio a otro de Bilbao ha sido un viaje extraordinario.