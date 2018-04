¿Te atreves con las preguntas de las Olimpiadas de Geografía de la UPV? Un alumno de Bilbao ha ganado Julen Ortiz posa en su aula del colegio Escolapios con la bola del mundo./ / Luis ángel Gómez Julen Ortiz Villar, del colegio Escolapios de Bilbao ganó el certamen y acudirá a la fase estatal en Tarragona en abril MARTA FDEZ. VALLEJO Bilbao Lunes, 2 abril 2018, 01:05

¿Cuál de estos relieves no pertenece a la unidad Montes Vascos?: Sierra de Cantabria, Peñas de Aia, Sierra de Aizkorri o Macizo de Gorbea. ¿Qué provincias limitan con Cuenca? Son dos de las 50 preguntas a las que se enfrentó Julen Ortiz Villar en la I Olimpiada de Geografía de Euskadi, que se celebró el 16 de marzo en la Facultad de Letras de la UPV/EHU en Vitoria. Este alumno del colegio Escolapios de Bilbao ganó el certamen y acudirá a la fase estatal en Tarragona en abril. El joven, de 18 años, cuenta que se animó a participar por reivindicar el papel de «los estudiantes ‘de letras’», en un sistema educativo e, incluso, una sociedad, que da «más valor» a las ciencias y la tecnología.

«Me lo propuso mi profesor de geografía y me animé porque en estas olimpiadas nos tienen apartados a los que no somos de ciencias. Se celebran las de física, de biología, de matemáticas desde hace años...», explica. «Parece que los de sociales y, peor incluso los de humanidades, no hacemos cosas prácticas. No se nos toma tan en serio. La gente cree que un estudiante que cursa latín no va a ser tan necesario como el que hace bioquímica, pero todos tienen su papel en la sociedad», reivindica.

Julen es un alumno brillante, de entre 9 y 10 en sus notas, que quiere estudiar Traducción e Interpretación, Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas. ¿Cómo se ve en el futuro? En algo muy útil y práctico. «Haciendo posible que gente de diferentes lenguas y culturas se comuniquen, se entiendan», dice convencido.

Salidas laborales

Para preparar la Olimpiada, además de estudiar el programa completo de la asignatura de geografía de segundo curso de Bachillerato, «profundizas en algunos temas que investigas por tu cuenta porque en estas pruebas te piden un extra, más nivel», apunta este estudiante al que le encanta leer novela histórica y fantástica. La competición incluye cuestiones de geografía de España y Europa, y preguntas sobre demografía, clima... «Intentamos hacer la asignatura más amena con juegos en el aula, como el ‘pasapalabra’, para que los chavales memoricen los nombres con más facilidad», añade su profesor en Escolapios, Aitor Larrea, que fue quien le animó a presentarse.

La Olimpiada de Geografía ya se celebraba en otras comunidades, pero es la primera en Euskadi, destaca la vicedecana de alumnado de la facultad de Letras, Rakel Varela. Sus objetivos son «fomentar el interés por esta disciplina científica, que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea» y «promocionar» el grado en Geografía y Ordenación del Territorio, que oferta cada curso 60 plazas y solo cubre la mitad. «Tiene salidas laborales relacionadas con gestión del territorio, docencia, elaboración de cartografías, servicios de meteorología y prevención de riesgos naturales o proyecciones demográficas, entre otras».