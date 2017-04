Una fuerte helada con caídas hasta 4 bajo cero «arrasa» viñedos en Rioja Alavesa

El trabajo del agricultor es muy sacrificado y, además, depende de un factor que no puede controlar: el clima. Durante las primeras horas de este viernes, los viticultores de Rioja Alavesa se llevaron un disgusto mayúsculo por culpa de una inoportuna helada que ha dejado graves daños en las viñas de la comarca, aunque todavía resulta temprano para evaluar con exactitud la magnitud de lo ocurrido.

La incidencia de las bajas temperaturas, de hasta -4,3 grados en las zonas más castigadas, se ha dejado notar en toda la región, aunque en algunos municipios más que en otros. «La zona más afectada ha sido la que va desde Baños de Ebro, Elciego, Navaridas, Villabuena, Leza y Samaniego hasta Labastida», indicó este viernes el diputado foral de Agricultura, Eduardo Aguinaco, quien visitó una zona dañada en Elciego e insistió en la política de aseguramiento del viñedo como una forma de prevenir estos golpes del clima. Mientras, los agricultores de los pueblos afectados, como es lógico, miran lo ocurrido con desánimo. «Mi padre tiene 60 años y me dice que no ha visto nunca una helada como ésta», se lamentaba Iñigo Perea, de Labastida, quien se atrevía a lanzar un alarmante dato. «De la totalidad de las viñas del pueblo no habrán quedado sanas ni el 5%», aseguraba.

Ese desánimo se deja notar igualmente en la voz de otros trabajadores del campo de la comarca. «Está arrasado», afirmaba Antonio Guzmán, de Navaridas. «Este año la cosecha se puede mermar en torno a un 75%», añadía este agricultor que coincidía con muchos otros en señalar el avanzado estado vegetativo de las viñas como la razón principal que ha hecho que esta helada haya provocado tantos problemas. «Tampoco es normal que la viña estuviera tan adelantada en estas fechas», aseguraba este viernes Francisco Javier Pérez de Loza, agricultor de Baños de Ebro. «Se encontraban en un estado que, en condiciones normales, deberían tener alrededor del 15 de mayo y no ahora», apostillaba.

Hielo en las viñas

El citado adelanto se une a otra circunstancia: la escasez de lluvias de las últimas fechas. Esa ausencia de precipitaciones ha provocado que muchos viticultores hayan optado en las últimas semanas por regar sus parcelas, provocando que este viernes muchas viñas aparecieran decoradas con témpanos de hielo. Además, la incidencia de las temperaturas bajo cero no sólo se dejó notar en Rioja Alavesa, sino que otras zonas de la DOCa Rioja, sobre todo La Rioja Alta, también registraron cuantiosos daños. La Rioja Baja estuvo menos afectada.

La helada de este viernes hizo recordar a los agricultores otra acontecida en fechas similares del año 1999. Tal y como ocurrió entonces se espera un descenso de la producción final e igualmente un aumento en el trabajo de los viticultores. «Este año nos hubieran hecho falta las uvas que tuvimos que tirar el año pasado», apunta Juan Carlos Uribe, de Elciego, quien califica lo ocurrido como «un duro golpe» para la comarca. Antonio Remesal, de la Casa del Vino de Laguardia, refrenda esa afirmación. «Con los datos que he podido recabar, habrá viñas que tengan dañada entre el 80 y 90% de la producción y va a ser imposible recuperar la cosecha», señala. Malos presagios para el futuro.