Lanzan a un contenedor de Vitoria a un hombre que acosaba a una clienta de un bar

Patrulleros de la Ertzaintza lo hallaron dentro del contenedor. Angustiado y con el móvil en la mano. Minutos antes, ciudadanos anónimos le habían lanzado allí dentro, hartos de que presuntamente molestara a una clienta de un establecimiento hostelero cercano.

Según ha sabido este periódico, este incidente ocurrió a finales de la pasada semana en un barrio del sur de Vitoria. Este hombre, «conocido» tanto de la Ertzaintza como de la Policía Local y con supuestos «problemas psicológicos», acudió por la tarde a un bar donde ya había causado molestias en el pasado.

El local y su acceso se encontraba muy animados y con bastantes parroquianos. «La tomó con una mujer. Comenzó a molestarla. Con insistencia», relató a EL CORREO un testigo. La tensión se desbordó cuando este sujeto subió el tono de sus amenazas. Entraron en escena varios ciudadanos anónimos, quienes decidieron darle un escarmiento.

«Le cogieron entre varios y le metieron en un contenedor», comparte este testigo. El hombre no supo o no se atrevió a salir del depósito de ‘otros residuos’. Desde allí dentro telefoneó al 112. La comunicación tardó en traducirse en el envío de una patrulla por el surrealismo del origen de la llamada. También porque, al parecer, el acosador escarmentado no supo dar una dirección exacta. Al final, ertzainas le sacaron de allí.

A la mañana siguiente, sin embargo, este sujeto regresó al local y amenazó a una de las camareras. Nueva llamada al 112, pero en sentido inverso. El hombre acabó en comisaría y, horas después, ante el juzgado de guardia, donde le impusieron de inmediato una orden de alejamiento de la hostelera a la que acosó y amedrentó. Este veto perdurará, como mínimo, durante los próximos seis meses, tiempo en el que no podrá acercarse ni a la camarera ni al bar desde el que cogieron y le lanzaron a un contenedor.