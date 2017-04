«Me agobia que puedan verme como un referente»

Su pasión por la moda y los viajes le llevó a abrirse el blog Closet’s Wings en julio de 2015. Pocos meses después comenzó a subir vídeos a YouTube. Y ahora siguen su día a día y sus consejos a través del canal cerca de 300.000 suscriptores. Con sólo 18 años, la joven vitoriana Sara Baceiredo se ha convertido en un ejemplo para muchos de sus seguidores, aunque ella misma rechaza una etiqueta tan manida en la actualidad como la de ‘influencer’. Por su constancia y su actividad en redes sociales, la Escuela Cultura de Paz ha decidido concederle el premio Joven Talento, una nueva categoría que se estrena este año.

La organización, creada en Sevilla en 2010 y que desde 2014 es órgano consultivo de las Naciones Unidas en materia de Juventud y Mujer, quiere con este galardón distinguir «a jóvenes que tienen un talento que deseamos impulsar para que siga creciendo y sea referente para que otros muchos se atrevan a crear iniciativas y proyectos». Y esta joven vitoriana «es la primera persona que recibe esta distinción porque consideramos que reúne todos los valores que intentamos inculcar a nuestros jóvenes: luchadores, que no se rinden ante la adversidad y que creen que su sueño puede convertirse en realidad», aseguran desde la Escuela Cultura de Paz.

La bloguera no esconde su sorpresa y felicidad por el reconocimiento, el primero de esta magnitud que recibe. «Me lo comunicaron a raíz de haber subido un vídeo muy personal en el que quería abrirme a mis seguidores e ir más allá de la moda o la belleza. Muchos de los que me ven se creen que mi vida o yo soy perfecta sólo por las fotos que subo, lo hice en un momento en el que estaba de bajón para demostrar que todos somos personas y tenemos días malos». En el vídeo, titulado ‘Mi vida es perfecta’, Baceiredo lanza un claro mensaje y es que «si tú no te quieres, nadie te va a querer». «Empieza por encontrar algo que te haga único y sácate el mejor partido a nivel personal», continúa.

La carrera como prioridad

Cuando comenzó su andadura en las redes sociales como un pasatiempo más, esta estudiante de primer curso del grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación de la Universidad de Mondragón –la carrera es «lo prioritario», apunta– jamás se imaginó que llegaría a colaborar con marcas como Maybelline o Coca-Cola o a participar en eventos como el ciclo ‘Youtubers, personas y cintas de vídeo’ organizado por la Fundación Telefónica.

«Empecé un poco sin querer, tenía el blog al que subía fotos con mi ropa y YouTube lo usaba para ver tutoriales de matemáticas, videoclips y poco más. Con el tiempo fui investigando y como soy tan expresiva y espontánea me lancé. Algunas personas se reían pero me daba igual lo que me dijeran, yo estaba encantada. Ni se me ocurrió pensar que llegaría a tener tantos seguidores», recuerda entre risas.

En su canal on line se pueden encontrar desde tutoriales de maquillaje a consejos para editar fotos pasando por recetas de cocina sana o relatos de sus viajes a Italia, Rusia, Sudáfrica o Estados Unidos. Es consciente de que es un modelo para las personas que le siguen, la mayoría chicas, aunque reconoce que esta situación le sobrepasa por momentos. «Muchas veces me agobia que puedan verme como un referente, porque no quiero que niñas de 12 ó 13 años se centren en su físico o piensen que tener que maquillarse es lo normal. Por eso mido mucho mis palabras y tengo cuidado con el contenido que publico; el hecho de saber que puedes influir en tanta gente es muy fuerte», reflexiona.

A pesar de esta responsabilidad inesperada, Sara prefiere quedarse con lo positivo de su popularidad en el universo virtual. «He conocido a muchísima gente con la que comparto inquietudes y eso me ha permitido aprender mucho. También es genial poder colaborar con marcas y asistir a eventos o realizar experiencias que de otra manera no serían posibles», confiesa, sin perder de vista que esta situación puede tener fecha de caducidad. «Me encantaría seguir con este papel en las redes sociales, pero sé que todo acaba si no te sabes renovar. Por eso ahora quiero centrarme en la carrera que estoy estudiando», concluye.