EH Bildu cede y permitirá a Gorka Urtaran tener presupuesto este lunes en Vitoria

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento vitoriano, Miren Larrion, ha anunciado esta noche que su grupo se abstendrá o votará afirmativamente a la cuestión de confianza lanzada por el alcalde Gorka Urtaran y vinculada al presupuesto, aunque su deseo es que tal votación no se lleve a cabo y buscará un pacto in extremis con el regidor vitoriano.

La decisión adoptada por la coalición independentista, que se escenificará el próximo lunes en un pleno municipal extraordinario, ha surgido del debate en la asamblea celebrada esta tarde, donde las bases han consensuado que dar la confianza a Urtaran -bien mediante el voto afirmativo o con un sí- es la mejor opción, a pesar del cruce de reproches y críticas protagonizado desde el pasado martes por su formación y los peneuvistas.

En una rueda de prensa celebrada en la noche de este jueves, Larrion ha anticipado ante los medios que la coalición abertzale quiere «dar la confianza al cambio» y que este viernes plantearán «un acuerdo», que detallarán por la mañana ante los periodistas y que explicarán al propio Urtaran, con quien tienen previsto reunirse. «El lunes, al margen de la respuesta, tendrá presupuestos. Lo que vamos a plantear es un voto de confianza. Entendemos que también debe haber una postura de confianza, que deje de lado la cuestión que ha planteado para el lunes».

«En cualquier caso, si no devuelve la confianza, garantizamos que al margen de su respuesta a nuestra propuesta, que creemos que es muy buena, no podemos votar que no porque cuando en 2015 el PNV nos pidió la Alcaldía para expulsar a Maroto, nosotros nos comprometimos a tenerle de alcalde. EH Bildu cumple sus compromisos -ha agregado-. Pero si él no cumple devolviendo la confianza que EH Bildu le da, tampoco podríamos votar que sí. En cualquier caso, el regidor tiene garantizada nuestra abstención. La cuestión es si quiere crear más confianza a partir de eso».

Reuniones con los grupos

Con este posicionamiento, el alcalde de Vitoria puede tener garantizado que contará con presupuesto este mismo lunes. Así será si la coalición abertzale le da el sí y reitera su confianza en su gestión. Si se abstiene, el político peneuvista necesita que ni Podemos ni Irabazi se unan al PP en el 'no'. Si ello no ocurre, Urtaran saldrá el lunes del pleno municipal reforzado y con presupuesto para este 2017.

El regidor vitoriano se ha reunido en ese tiempo con todos los grupos de la oposición –ayer fue el turno de Larrion– para acercar posturas de cara a la decisiva sesión del lunes. EH Bildu, sin embargo, quiere tener aún nuevos encuentros con Urtaran para tratar de convencerle de que retire la moción de confianza (el alcalde ya se negó a ello ayer) y puedan alcanzar un nuevo acuerdo de inversiones.