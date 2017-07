«Aporreó mi puerta y al abrir vi a la chica tirada en el suelo sangrando» El domicilio donde se produjo la agresión ha quedado precintado por la Ertzaintza. / MANU CECILIO La Ertzaintza busca al agresor de una joven de 18 años, vecina de Zorroza, que ayer ingresó en el hospital de Cruces tras recibir una puñalada en el abdomen en su casa AINHOA DE LAS HERAS Lunes, 10 julio 2017, 02:53

«Si se llega a quedar en casa, se desangra». Juan se convirtió ayer, casi sin querer, en un héroe en Zorroza. Ayudó a una mujer que había sido apuñalada, primero a que no perdiera más sangre y después avisando a los sanitarios de una ambulancia a gritos por la ventana para que la auxiliaran.

El suceso se produjo sobre las 13.15 horas en el número 1 de la calle Cordelería, paralela a la carretera general que atraviesa este barrio de Bilbao y muy cerca de la estación de tren. En la puerta contigua a la suya vive desde hace unas semanas una pareja joven a la que apenas conoce. Ni siquiera sabe sus nombres. «Llevábamos dos días escuchando golpes», explica la hermana de Juan, que bajó en el ascensor con el compañero sentimental de la joven -considerado uno de los sospechosos de la agresión- y que regresó cuando ya había ocurrido todo.

La víctima, de 18 años y origen marroquí, según los vecinos, ingresó en el hospital de Cruces con una herida punzante en el abdomen, indicó un portavoz del Departamento de Seguridad. La joven salió al rellano y golpeó la puerta de su vecino. «Tenemos el timbre que no funciona, así que aporreó la puerta. Yo estaba viendo la tele y salí. Al abrir, la vi tirada en el suelo, sobre el felpudo, sangrando. Tenía un corte en un costado, así que le saqué una toalla para que no se desangrara», explica el hombre. «Me he pegado un susto tremendo», confiesa.

La muchacha agarró a su salvador con tanta fuerza que le dejó un arañazo marcado en una mano. Por momentos y debido a su estado, «quería vomitar». Al oír ruidos salió también a la escalera el vecino de la otra puerta, que llamó por teléfono a SOS Deiak.

La Policía estudia varias hipótesis y anoche buscaba al novio de la víctima, con quien convivía

La herida, que hablaba con marcado acento, sólo decía que «la habían pinchado» y pedía auxilio. Juan recordó que en la misma calle Cordelería, justo enfrente, se ubica una base de ambulancias de Osakidetza, así que se asomó a la ventana y llamó a gritos a los sanitarios. «¡Subid, que han apuñalado a una chica!».

Concentración de repulsa

Dos profesionales de Osakidetza no tardaron apenas en llegar hasta el tercer piso y ofrecer a la víctima los primeros auxilios. Poco después, apareció la primera patrulla de la Ertzaintza. La mujer herida fue trasladada de urgencia al hospital de Cruces, donde permanecía ingresada al cierre de esta edición.

La Policía autonómica comenzó la búsqueda del compañero sentimental de la joven, con quien compartía piso en alquiler, y que, según los vecinos, se habría dado supuestamente a la fuga. La primera hipótesis apuntaba a un caso de violencia de género. Según algunos testigos, el chico había estado «subiendo y bajando» al domicilio al menos desde mediodía y se le veía «nervioso y esperando en una esquina». Sin embargo, la Ertzaintza no ha confirmado que participara en los hechos y tampoco descarta otras opciones, ya que la víctima había tenido problemas en una relación anterior. «Me he quedado de piedra y eso que casi no les conozco -admitía una mujer que compartía portal con la pareja-. Creo que la herida era profunda, pero limpia».

LOS DATOS 1.333 denuncias por violencia de género se han presentado en Euskadi en el primer trimestre del año, según los datos del Observatorio. 208 órdenes de protección incoadas, 110 resueltas y 90 denegadas.

El suceso se extendió rápidamente por el barrio a través de las redes sociales. La asociación de vecinos barajaba ayer convocar una concentración de repulsa por esta última agresión machista, a falta de saber el resultado de la investigación de la Ertzaintza, que probablemte se conocerá esta tarde o mañana.