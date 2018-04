El apoderado de Fandiño pide que su busto se ubique en un lugar céntrico de Orduña Cartel de Iván Fandiño. / E. C. Néstor García se presentó en el último pleno municipal para trasladar su malestar y el de la familia con la decisión del Consistorio ASIER ANDUEZA Viernes, 27 abril 2018, 09:22

«Cuando venía a Orduña Iván me llevaba a pasear por la Foru plaza y las calles del centro. No llegábamos hasta la plaza de toros. Está alejada, y si le ponen un busto allí, todos sabemos que solo se podría ver una vez al año, porque el resto del tiempo el ruedo está cerrado. A Iván le van a colocar estatuas en varias localidades y parece que en su propio pueblo no quieren darle el valor que tuvo. ¿Díganme qué otro ciudadano ha llevado el nombre de su querida ciudad tan lejos?».

Con estas sentidas palabras Néstor García, el que fuera el apoderado de Fandiño, se dirigió al pleno municipal de Orduña. Lo hizo en la sesión celebrada en la tarde del miércoles, después de haber recorrido 500 kilómetros desde Guadalajara sólo para trasladar a los gobernantes municipales su sentir y el de la familia del diestro por la decisión inamovible del gobierno local –lo dejó bien claro la alcaldesa de EH Bildu en esta misma sesión– de erigir el busto en el coso taurino.

García destacó el arraigo y vinculación de Fandiño con su ciudad. «Hablaba euskera y fue txistulari y dantzari antes que torero. Nos trasladaba su cariño todos los días», recordó. El apoderado sugirió otra ubicación distinta a la de la Foru plaza, pero también céntrica. «En la calle donde vivía la familia de Iván hay una plazoleta. Ese podría ser un buen sitio para colocar el busto».

El PNV, por su parte, comunicó que han trasladado al balneario la petición para que la escultura se coloque en el patio central de esta construcción del siglo XVIII. Según los ediles jeltzales «si nos ponemos de acuerdo los concejales», el establecimiento hotelero no vería con malos ojos esta posibilidad.