APATRULLANDO POR BILBAO

No me habían puesto delante el café mañanero y el camarero, que sabe de dónde es unservidor, me planta un periódico con el siguiente titular: «Los policías municipales de Bilbao irán en...

1-COLOMBO FRAG Y BSO

El coche de Colombo. Un Peugeot 403 Grande Luxe Cabriolet. Tiene la capota casi nueva. Colombo solo la abrió una vez. Tenía un motor de 1.5 litros, 1,3 litros en su versión de 7 CV, y 1.8 en diésel

2-MAD MAX FRAG Y BSO

Hay debate sobre el coche «oficial» de Mad Max. Por un lado hay quien dice que solo se construyó uno para la primera entrega, con motor Ford Cleveland 351 V8, de 300 CV y 515 Nm de par máximo. Y por otro quien que queda con el Ford Falcon XB GT Coupe modificado del 73 Pursuit Special. Tiene tubos de escape por todas partes y una barra anti-vuelco

3-STARSKY Y HUTCH GRAN TORINO Y BSO

Para eso tenemos el Ford Gran Torino del 75 de Starsky y Hutch. En realidad es de Starsky. Rojo con una raya blanca a los lados.

4-FORD DE TRUE DETECTIVE

Ford Crown Victoria lidera la clasificación con 6.820 apariciones en cine y series. Fue el protagonista de conocidas películas como 'Taxi Driver' o, que es la razón por la que está en nuestra lista, la serie policiaca 'True Detective', protagonizada por Matthew McConaughey.

5-CHUCK NORRIS Y SU GMC SIERRA

1990 GMC Sierra 1500 SLE del Texas Ranger

6-FERRARI DE CORRUPCIÓN EN MIAMI

En las dos primeras temporadas, Sonny Crockett (Don Johnson) condujo un Ferrari Daytona Spyder 365 GTS / 4. Medianoche negro. Que en realidad era un Corvette modificado con paneles de Ferrari.

7-STALLONE EN COBRA

Un Mercury Monterey modelo 1950 con inyección de Nox.

8-EL CHEVROLET DE ARDE MISISSIPI

Gene Hackman y sus compañeros del FBI vestidos de negro y con sombrero calado conducían Chevrolet Impala en Arde Missisipi.

9-TIBURÓN DE 'EL MENTALISTA'

No es un policía al uso pero colabora con ella. El coche que Patrick Jane conduce en la serie es un Citroen DS21 de principios de los años 70. Este coche tuvo tanto éxito que se fabricó en el período que abarca desde 1955 a 1975.

10-EQUIPO A

Era una furgoneta GMC Vandura G-15 del 83 que conducía M.A Baracus. Con capacidad para siete personas, la furgoneta cuenta con un motor de 5700 cc V8 con una caja automática de 3 velocidades.

11-KITT COCHE FANTÁSTICO

Michael conducía un Pontiac Trans Am de ocho cilindros en V, con una potencia de 310 caballos capaz de alcanzar una velocidad máxima de 211 km/h. Auqnue en la serie tenía mucha más potencia y capacidades.

12-COCHE PATRULLA DE BLUES BROTHERS

Dan Aykroyd y John Belushi usaban el clásico Dodge Monaco Sedán. Lo tomaron prestado de la «poli»

13-DOS POLICÍAS REBELDES Y SU PORCHE

En la película 'Dos policías rebeldes' de 1995, Will Smith es propietario del Porsche 911 Turbo 3.6, y su copiloto es su compañero Martin Lawrence

14-YO ROBOT Y EL AUDI

Yo Robot Prototipo Audi R8. El Audi R8 que conduce Will Smith. Tres años después de haber presentado el prototipo Audi Le Mans quattro, el R8 de calle debutó en el Salón del Automóvil de París en 2005.

15-TORRENTE APATRULLANDO CON EL SEAT

El Seat 1430 Turbo de 'Torrente' con el muñequito del fary es legendario