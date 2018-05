Alrededor de 70.000 vascos con diabetes no saben que la padecen Una doctora pincha a un paciente con diabetes. / Fotolia Azkuna Zentroa acoge la exposición DiabetesLAB, que informa sobre una enfermedad que afecta al 10,6% de la población OLATZ HERNÁNDEZ Miércoles, 9 mayo 2018, 00:19

«Fui al médico porque tenía el azúcar alto y me dijeron que padecía diabetes. Me sorprendió porque no había notado nada raro». La historia de Carlos, de 73 años, es ejemplo de lo que les sucede a la mayoría de afectados por la «enfermedad silenciosa». Alrededor de 200.000 personas padecen diabetes en el País vasco, de los cuales 70.000 no han sido diagnosticados. «Además, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, el problema irá en aumento», advirtió ayer el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, en la inauguración de DiabetesLab, una exposición dirigida a dar a conocer y prevenir esta dolencia.

La muestra podrá visitarse en el Azkuna Zentroa de forma gratuita hasta el 12 de mayo y muestra la evolución de esta enfermedad y sus tratamientos. «En 2040 una de cada diez personas sufrirá diabetes», trastorno que multiplica las posibilidades de sufrir una dolencia cardiovascular y causa 25.000 muertes al año. La concienciación cobra especial importancia dado que el 90% de los casos son diabetes de tipo 2, que pueden evitarse si se mantienen unos hábitos saludables.

Las claves 90 % de las diabetes diagnosticadas son de tipo 2 y, en la mayoría de los casos, pueden prevenirse con hábitos saludables. Riesgos Aumenta la posibilidad de tener una dolencia cardiovascular y causa 25.000 muertes al año.

A Andoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes, le ha tocado vivirla muy de cerca: «Con poco más de un año de vida tuvimos que llevar a mi hija a urgencias. No sabía qué era la diabetes y pregunté a los médicos si se iba a morir. Me dijeron que tenía una enfermedad crónica», explica en un vídeo de la muestra. «Se ha recorrido un largo camino, pero aún hay que trabajar para la visibilización y la desestigmatización», admitió Marta Carrera, de la empresa Novo Nordisk, promotora de la exposición.

En Euskadi afecta al 10,6% de los mayores de 18 años, por debajo de la media estatal de 13,8%. Las personas que padecen diabetes no producen insulina, hormona segregada por el páncreas que posibilita que la energía llegue a las células. «A mí me diagnosticaron una diabetes tipo 1 con 12 años. Me sentía cansada, bebía mucha agua... adelgacé diez kilos en dos semanas», explicó Izaskun Rodríguez, de la Asociación Vizcaína de Diabetes (Asvidia). A pesar de requerir un cierto control sobre la glucosa en sangre, «no he dejado de vivir por ello». Y Carlos le da la razón:«Me cuido, pero sin preocuparme. Nunca me ha impedido hacer nada».