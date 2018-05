Alcaldes de las dos márgenes de la ría celebran el túnel que unirá Getxo y Portugalete

Alcaldes de las dos márgenes de la ría celebraron ayer el anuncio por parte de la Diputación de la construcción de un túnel que unirá Getxo y Portugalete a partir de 2027 con la intención de descongestionar el puente de Rontegi y ofrecer a los conductores la posibilidad de sortear las habituales caravanas que se producen en la carretera de La Avanzada. Los primeros ediles de Getxo, Leioa, Portugalete y Trápaga coincidieron en que la nueva infraestructura, que tendrá un coste de 380 millones de euros, mejorará el tráfico en sus respectivos municipios y facilitará una mejor relación entre las dos orillas de la ría del Nervión.

Mikel Torres. Alcalde de Portugalete «Un acceso más cómodo beneficia al comercio»

No cabe duda de que la llegada de la nueva infraestructura va a facilitar el tránsito de los vecinos de las comarcas de la Margen Izquierda hacia la Derecha, pero es un camino de dos sentidos. Así lo ve el alcalde de Portugalete, Mikel Torres, para quien el túnel a Lamiako es «una ventana de oportunidad para nuestra villa».

«El acceso a nosotros será mucho más cómodo, por lo que no me cabe duda de que va a redundar en el comercio y el turismo. Pero, sobre todo, dará más vida a dos ciudades que han estado siempre íntimamente unidas al Puente Colgante y a la ría», apunta. Evidentemente, a sus conciudadanos les va a evitar «tener que ir hasta Rontegi y dar un rodeo de diez o doce kilómetros». Y no solo cuando se acercan a la comarca situada enfrente por motivos laborales.

«No podemos olvidar que en verano es una zona de playas, de ocio y esparcimiento y eso genera muchísimo tráfico. Con la nueva infraestructura resultará más sencillo», reconoce el socialista. Aunque aún quiere estudiar los detalles, Torres lo califica, junto con el futuro parque tecnológico de Abanto, como una actuación estratégica para los municipios del entorno. Y aprovecha el tirón para pedir a la Diputación que retome las obras del Eje del Ballonti. «Aún falta el tramo desde Portugalete hasta Santurtzi», recuerda.

Xabier Cuéllar. Alcalde de Trapagaran «Cuantos más caminos, más democracia»

El alcalde de Trapagaran, Xabier Cuéllar, tira de filosofía para mostrar que se siente muy satisfecho con la confirmación de la obra del túnel subfluvial que unirá las orillas derecha e izquierda del Nervión. «Hay un autor que dice que cuantos más caminos se abren, hay más democracia, y yo estoy muy de acuerdo con ello», valora. Reconoce que aún no ha podido estudiar con detenimiento el proyecto y que, por ello, aún no sabe a ciencia cierta si la entrada de la gran galería, desde la zona de Ballonti, ocupará terrenos de Portugalete o de su municipio. «La frontera entre ambos está ahí, así que no lo tengo muy claro», reconoce con sinceridad.

En todo caso, se muestra contento por la materialización del plan foral. «Es un tema que llevaba ahí desde hace muchos años, pero que por alguna razón se había apartado un poco de la agenda», rememora este veterano de la política de 63 años. «El hecho de que trace una línea recta entre las localidades de la Zona Minera y las de la Margen Derecha supone un avance muy importante porque, entre otras cosas, va a colaborar en la descongestión del tráfico por Rontegi, así como en las entradas de Leioa y en la propia A-8», abunda. Cuéllar también elogia el escaso impacto ambiental que va a tener el supertúnel, que, «como mucho, tendrá afecciones en los puntos de entrada y de salida».

Imanol Landa. Alcalde de Getxo «Suprimirá un tercio del tráfico de La Avanzada»

Para Getxo el túnel subfluvial entre las dos márgenes de la ría, ofrece una amplio abanico de ventajas. El alcalde Imanol Landa pone voz a esa satisfacción que existe en el ayuntamiento y lo hace con datos. «Si tenemos en cuenta que ocho de cada diez getxotarras trabajan fuera de casa y salen todos los días del municipio en sus coches particulares para ir a sus puestos de trabajo, principalmente a Bilbao y al Parque Tecnológico de Zamudio, estamos sin duda ante una magnífica noticia para Getxo».

Y es que como destaca el regidor jeltzale, este túnel de 3 kilómetros, y sin peaje, conectará a los habitantes de la comarca de Uribe Kosta y su entorno con «la Margen Izquierda, Bilbao a través de la Supersur y la A-8 hacia Cantabria». Todo ello se va a traducir, según destaca Landa, en una descongestión espectacular de la principal vía de conexión de Getxo con el resto del territorio. «Se estima que va a suponer la supresión de un tercio del tráfico actual de La Avanzada por Leioa, con el consiguiente alivio para la misma».

Pero hay más. El alcalde no se olvida de valorar «las oportunidades que, en relación a las nuevas formas de movilidad y otros modelos de transporte como las lanzaderas y los autobuses eléctrico, se abren a través de esta nueva infraestructura de cara al futuro».

Mari Carmen Urbieta. Alcaldesa de Leioa «Para Leioa es una infraestructura fundamental»

«Va a descongestionar La Avanzada y por ello para Leioa es una infraestructura fundamental. Pero no solo es una mejora para nuestro municipio, la es para todo el territorio». Esta es la primera impresión de Mari Carmen Urbieta, alcaldesa de Leioa, un territorio partido en dos por esta vía de alta capacidad, por la que cada día transitan 114.000 vehículos y que registra atascos en sentido Bilbao a la mañana, y hacia Getxo, por las tardes.

Por todo ello la regidora destaca esta «buena noticia» con unos «plazos realistas», que lleva tiempo cocinándose en los despachos. «Llevamos años trabajando con la Diputación para dar una alternativa a La Avanzada, en especial durante estos últimos meses, y estamos contentos porque la medida que se ha elegido, la del subfluvial, es la que tendrá una menor afección a nivel medioambiental», valora Urbieta.

Pero los efectos de este gran túnel serán también otros. Permitirán «desarrollar los suelos industriales que tenemos en la zona de Santimami y Santuena» para los que los atascos actuales suponen «un lastre». La alcaldesa jeltzale tampoco olvida que esta megaobra generará una gran actividad y empleo de los que se beneficiará Leioa de forma directa e indirecta, al estar una de las entradas del túnel en el límite de este municipio con el de Getxo.