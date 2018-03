El alcalde de Bilbao pide a la UEFA que no se reserven localidades para hinchadas violentas 01:10 Juan Mari Aburto condena los incidentes causados por la hinchada ultra del Marsella, «gente que muestra su cara más violenta y fascista» JULIO ARRIETA Viernes, 16 marzo 2018, 23:44

El alcalde de Bilbao se refirió este jueves a los graves incidentes causados ayer por el sector más radical de la afición del Olympique de Marsella. Los ultras, que se pasearon por la Gran Vía gritando consignas como «¡Puta Bilbao!», golpearon después con saña a dos vigilantes de seguridad de San Mamés que tuvieron que ser trasladados al hospital, uno de ellos con un corte en el cuello. «Lo primero es desear una pronta de la recuperación de los dos vigilantes heridos», ha dicho Juan Mari Aburto. A continuación, ha pedido a la UEFA que tome medidas para impedir que este tipo de hinchadas violentas tenga el acceso asegurado a los estadios de fútbol.

«No podemos aguantar ni un minuto más este tipo de hechos lamentables en las calles. Ni de Bilbao, ni de ninguna otra ciudad», ha añadido el alcalde, visiblemente indignado. «Quiero decir que no estamos hablando de hinchas de fútbol. Estamos hablando de gente que lo que hace es mostrar su cara más violenta y fascista». Estos individuos, ha añadido, «deben desaparecer de nuestras calles». «Apelo a las mayores instancias de la UEFA» para decirles que es «el momento de repensar. No podemos hacer aquí el café para todos: no puede ser que haya que reservar un 5% del aforo a la afición del equipo rival en todos y cada uno de los casos», ha argumentado.

Aquellos equipos «que tengan aficiones que muestran día a día de este tipo de actuaciones violentas no son merecedoras de entradas. Deben ser castigados tanto estas aficiones como los clubes», ha insistido el alcalde. «Es necesario que desde instancias oficiales de la UEFA se tomen las medidas necesarias y caiga quien tenga que caer», ha insistido Aburto, que «ha felicitado a la Ertzaintza y Policía Municipal por el dispositivo preventivo de seguridad, que dio sus buenos frutos».