El acusado de asfixiar a su pareja en Bilbao declara que se la encontró muerta en el sofá LUIS ÁNGEL GÓMEZ El suceso tuvo lugar la noche del 23 de julio de 2016 EFE Viernes, 11 mayo 2018, 18:50

El hombre acusado de asesinar por asfixia a Arantza P., su compañera sentimental, en julio de 2016 en Bilbao ha asegurado hoy en el juicio que «la cuidaba mucho» y que fue una muerte natural: «le pasó a ella, me podía haber pasado a mí», ha sostenido.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha comenzado hoy el juicio contra este hombre, de 51 años, que presuntamente asfixió a su pareja cerca de la medianoche del 23 de julio de 2016, en su vivienda en el barrio bilbaíno de San Adrián.

Se le acusa de asesinato con alevosía, con los agravantes de parentesco y especial vulnerabilidad de la víctima. La fiscalía pide por ello 20 años de cárcel, que la acusación particular eleva a 22, y el abogado del Estado y el Ayuntamiento de Bilbao -que ejerce la acción popular- suben a 25 años.

La fiscalía y las acusaciones han defendido que la muerte se produjo por asfixia, al colocar el acusado sus manos sobre la boca y la nariz de la mujer, que estaba medio inconsciente en el sofá tras haber ingerido medicamentos y alcohol.

En cambio, la defensa ha alegado que se trató de una muerte natural, por lo que ha pedido la absolución. Así lo ha manifestado en el juicio el acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa: «Me la encontré tumbada en el sofá y le dije que se había quedado dormida profundamente viendo la tele. Me empecé a mosquear porque no decía nada», ha asegurado hoy el presunto asesino.

El juicio seguirá la semana que viene con las declaraciones de peritos y testigos, y se prevé que termine el lunes 21 de mayo. Será entonces cuando el jurado popular que sigue el juicio dicte su veredicto.