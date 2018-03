Aburto: «La seguridad es lo básico, no puede ser una cuestión de dinero» El alcalde, ante la ría. «Estamos construyendo el futuro y obras como la de Abando van a cambiar Bilbao para los próximos cien años»./ / Luis Ángel Gómez El alcalde ve prioritario llevar más policías a las calles y resalta que la educación en valores es la mejor medida preventiva para evitar actos delictivos que, además, lastran la imagen de la ciudad en un momento crucial LUIS LÓPEZ Lunes, 19 marzo 2018, 08:17

Este año está llamado a ser histórico para Bilbao. Y no sólo porque sea la Mejor Ciudad Europea 2018; también por eventos inéditos y de impacto planetario como las finales de rugby o los Premios MTV. Pero justo estos últimos meses la villa está siendo sacudida por sucesos como las muertes de Ibon Urrengoetxea o de Rafael y Lucía, el matrimonio octogenario asesinado en Otxarkoaga, que han incrementado la sensación de inseguridad en la ciudadanía. Además, la imagen de la villa está siendo empañada por los incidentes en los partidos internacionales. Con todo ello tiene que lidiar el alcalde, Juan Mari Aburto.

- ¿Entiende que parte de los bilbaínos se sientan hoy más inseguros que hace un par de años?

- Lo que ha ocurrido es que se han producido distintas circunstancias en un corto espacio de tiempo y hay una percepción de inseguridad. Pero tenemos que decir que Bilbao es una ciudad segura, y así lo entiende la mayoría de los bilbaínos. Además, el Pacto por la Seguridad que hemos firmado todos los grupos es una pieza clave para volver a la normalidad.

- Entonces, ¿no hay un problema? Cuando varios hechos aislados ocurren en un reducido periodo de tiempo dejan de ser aislados.

- Para mí, como alcalde, la seguridad es lo primero, lo básico, porque si Bilbao no es segura, no va a poder ser otras cosas. Pero yo no soy de ‘guerra al navajero’. Después de aquella frase vinieron los crímenes del shaolin... Parece que la memoria es frágil. Yo soy más de trabajo policial, de acción preventiva, de hacer cosas conjuntamente con la ciudadanía. De prevenir, pero sin olvidarnos de las medidas coercitivas.

- ¿Le preocupa la imagen que están dando de Bilbao en el exterior los incidentes en el fútbol tras los altercados de esta semana con los hinchas del Marsella y antes con los del Spartak?

- Tenemos que ser conscientes de que este tipo de situaciones nos perjudican. Es necesario que la UEFA tome medidas, porque no es lógico que haya que reservar el 5% del aforo para un equipo rival cuya hinchada va dejando un reguero de violencia y fascismo.

- Quizá todo esto no es un problema sólo de Bilbao. ¿Vamos hacia una sociedad más violenta?

- Estamos en un modelo social en el que prima el individualismo, en el que, a veces, los demás son una carga. Pero también tenemos muchos ejemplos de solidaridad, y es por eso por lo que hay que trabajar.

- ¿Se puede trabajar por un cambio de valores desde el ámbito municipal?

- Sí, a medio y largo plazo. Esto tiene que ver con el plan ‘Bilbao, ciudad de los valores’. Hace falta tiempo, porque es como un sirimiri que no se nota, pero que va calando.

- Pero, ¿cómo se hace eso?

- Trabajamos con la Universidad de Deusto, diseñamos un proceso participativo con gente de distintos sectores para diseñar una ‘carta de valores’ que se presentará en el próximo pleno municipal. Luego, el siguiente paso sería trabajar en ámbitos concretos; por ejemplo, en centros educativos. Ese es el ámbito más importante.

80 plazas nuevas

- Antes hablaba del Pacto por la Seguridad, que ha unido a todos los grupos municipales en un momento en el que la sociedad parece pedirlo. Se contemplan aumentos de plantilla en la Policía, modernización de materiales, nuevos protocolos... ¿Cuánto cuesta todo eso?

- Sí, eso cuesta dinero. Aún no lo hemos evaluado. En seis meses haremos un plan estratégico y ahí lo veremos. Pero la seguridad no puede ser una cuestión de dinero.

- ¿Y por dónde van a empezar?

- Por la incorporación de nuevos policías; creemos que en verano se incorporarán 80. También necesitamos personal interino que pueda ayudarnos a tener más presencia en la calle, algo fundamental para que la ciudadanía tenga sensación de seguridad. Y queremos ir buscando espacios en los barrios para hacer talleres y que participe la ciudadanía de cara a hacer realidad esa Policía más cercana; que la gente llame a los agentes por su nombre.

- Otro de los retos a los que se enfrenta la ciudad es frenar el envejecimiento de la población. Casi la cuarta parte son mayores de 65 años...

- Eso es una realidad y hay que diseñar servicios sociales de acuerdo con ella. La planificación es importante. Y estamos trabajando en el segundo plan ‘Bilbao amigable con las personas mayores’ para hacer una ciudad más accesible.

- Pero habrá que retener a los jóvenes...

- En este aspecto, hay tres momentos determinantes. El primero, cuando eligen dónde estudiar, y aquí es muy interesante el proyecto ‘Bilbao, ciudad universitaria’; en Zorrozaure hay varios proyectos en este sentido como DigiPen (la ‘universidad del videojuego’) o As Fabrik, de Mondragon. El segundo momento es cuando deciden dónde trabajar, así que Bilbao tiene que ser una ciudad atractiva. De hecho, ya lo es y está en el ‘top 10’ de ciudades del sur de Europa para atraer inversiones. En este sentido está el proyecto de centro de emprendimiento, Bilbao Plaza Financiera... Tenemos que generar posibilidades de empleo.

- Aún con todo, si los jóvenes no tienen donde vivir, se van a ir. Los pisos siguen siendo caros.

- Ese es el tercer momento: facilitar que puedan desarrollar un proyecto vital. El acceso a la vivienda es importante y para ello hay que potenciar el alquiler. Estamos trabajando con alojamientos dotacionales.

- Volviendo a Zorrozaurre, ¿vamos a encontrar algún proyecto tractor, emblemático para la zona? ¿Se puede recuperar la torre de Kutxabank?

- El mundo de la banca es uno de los que más han cambiado con la crisis... Ojalá viniese Kutxabank, pero hay muchos proyectos como los que ya he mencionado, como los que se están pensando para el Edificio Papelera, como el parque científico tecnológico... Este último no trata de quitarle empresas a Zamudio; lo que pretendemos es que tenga un carácter muy específico, relacionado con la economía digital, los servicios avanzados y las industrias creativas.

- Usted dijo en una ocasión que pensaría Zorrozaurre de otra forma. ¿Qué cree que le falta o le sobra al proyecto actual?

- Los proyectos urbanísticos tienen procesos de maduración muy amplios y, a veces, los cambios sociales y económicos van más rápido. En Zorrozaurre se prevén más de 5.000 viviendas; si se hiciese hoy, igual habría que reservar más espacio para actividad económica, y menos para residencial.

90.000 metros cuadrados

- ¿No estamos a tiempo de corregirlo?

- No es viable modificar el plan ahora. Y no digo que sea un mal plan, sino que la actividad económica necesita espacio para desarrollarse.

- El otro foco vital para el futuro de Bilbao es Abando, el soterramiento de las vías. ¿Cuántas viviendas van a hacer? ¿Piensan en algún equipamiento específico?

- Como dijo el ministro de Fomento el otro día, las negociaciones en este asunto han sido apasionantes... por no decir muy duras. Pero la relación entre las administraciones, también en lo personal, es muy buena, y todos hemos hecho que este proyecto sea posible. Ahora que sabemos donde estará el ‘cajón’ podemos hacer una primera aproximación de lo que vamos a desarrollar en la tapa, en esos 90.000 metros cuadrados.

- ¿Y qué será?

- Yo visualizo una zona verde importante, viviendas y un aspecto económico que tenga que ver con el desarrollo comercial. Se van a generar nuevas oportunidades.

- ¿Habla de un gran centro comercial?

- No vamos a hacer ninguna barbaridad para sacar la mayor cantidad de dinero posible que financie el proyecto. Lo que queremos es que la ciudad sea permeable, unir la zona con San Francisco y Zabala. Creo que será el impulso definitivo para recuperar San Francisco. Estamos construyendo el futuro y esto va a cambiar Bilbao para los próximos cien años.

- Este va a ser el año de los grandes eventos. Además del impacto puntual de cada uno de ellos, esencialmente en el sector servicios, ¿qúe suponen para el Bilbao del futuro? ¿Pueden traer actividad estable a la ciudad?

- Lo mismo que lo que está pasando con el fútbol da mala imagen, hay cosas que dan buena imagen. Con las finales de rugby van a venir 30.000 ó 40.000 personas de fuera que van a dormir, comer y comprar aquí. Va a ser bueno para el comercio. Pero esa gente, si lo hacemos bien, también va a hablar bien de nosotros cuando se vaya. Los MTV es otro concepto, un evento de talla mundial que va a traer a menos gente pero que van a ver cientos de millones. Es un reportaje publicitario que no tiene precio. Y seguiremos trabajando para atraer más eventos: el Tour, nuevos conciertos...

- De aquí a final de año van a abrir otros siete hoteles en Bilbao. ¿No es demasiado?

- Las empresas privadas hacen sus estudios y deciden donde implantarse. Yo creo que Bilbao tiene atractivo para crecer. Y si las empresas deciden instalarse aquí, es que ven potencial. Es actividad económica que genera empleo.

De la mano

- A la hora de impulsar muchos proyectos es fundamental la colaboración entre administraciones. ¿Están bien engrasadas las relaciones con la Diputación?

- Unai (Rementeria) y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, él me sustituyó cuando me marché al Gobierno, y nuestra relación es extraordinaria. En casi todos los proyectos importantes vamos de la mano: el centro de emprendimiento, el rugby, la MTV...

- ¿Y cómo van las cosas dentro del Ayuntamiento? La marcha de dos primeras espadas como Mikel Álvarez y Ricardo Barkala, ¿no lo dejan cojo? ¿Hay cantera para llenar huecos así?

- Son situaciones diferentes. Mikel Álvarez recibió una oferta profesional y decidió dar el paso. Incorporamos a Gotzone Sagardui, muy trabajadora, inteligente, y se ha comprobado que no ha habido ninguna crisis. En el caso de Ricardo Barkala, soy yo el que le propone para ir al Puerto porque estoy convencido de que es la persona adecuada para ese puesto. Somos amigos, salimos en familia... No estamos ante una situación de conflicto. Para mí lo importante es que hay equipo y hay cantera.

- ¿Quién le va a sustituir?

- No lo sé. Lo decidirá el partido y contará conmigo a la hora de hacerlo. Como se va en julio, tenemos tiempo de hacer el relevo.

- ¿Y usted? ¿Repetirá en las elecciones del año que viene?

- Aún falta un año y cuatro meses, y hay muchas cosas que hacer. A día de hoy lo único que tengo claro es que soy un alcalde entregado a Bilbao, disponible las 24 horas. Y el partido también sabe que siempre he estado a su disposición.

«Las manifestaciones son reflejo de vitalidad»

Imagen de la manifestación por las pensiones de este sábado en Bilbao. / Ignacio Pérez

En Bilbao parece que la gente tiene ganas de echarse a la calle. Las concentraciones de jubilados son referente en España, el 8 de marzo también lo fue...

- ¿Qué está pasando?

- Esas manifestaciones son reflejo de la vitalidad de la ciudad, estamos en el centro de esas movilizaciones y nos hemos convertido en referente. Habrá un antes y un después del 8 de marzo. En cuanto a los pensionistas, comparto al 100% sus reivindicaciones, son justas y legítimas. Los mayores son nuestro referente y a ellos les debemos lo que tenemos hoy. Unas vidas dignas dependen de unas pensiones dignas.

- ¿Cree que los jubilados acabarán manifestándose ante la subdelegación del Gobierno en vez de ante el Ayuntamiento, como usted propuso?

- Que se manifiesten donde quieran. Lo que yo dije es que con las concentraciones actuales frente al Consistorio alguien puede pensar, ‘vaya lío que tiene el Ayuntamiento’. Pero su mensaje es claro.

- Usted también salió a la calle para apoyar la marcha de Gure Esku Dago en Bilbao. ¿Iría a votar si se celebrase aquí una consulta?

- Lo que apoyé es que el pueblo catalán pudiese votar. Y lo importante no es que yo fuese a votar o no, sino que la ciudadanía se pueda expresar. Pero en ningún caso quiero que haya una fractura social. Apuesto por la certidumbre, por buscar consensos. Apuesto por la línea del lehendakari Urkullu.

- El PP se descolgó del Foro por la Paz y la Convivencia, uno de los cinco compromisos que usted asumió para su mandato. ¿Se puede reconducir la situación?

- El PP siempre ha sido colaborador en esas iniciativas; tuve muchas conversaciones con Luis Eguiluz y estaba convencido de que también participaría en ese foro. Pero ahí entró de lleno la política ‘externa’ en la vida municipal, y no fue posible. Me gustaría que el PP volviese. Pero, en cualquier caso, la iniciativa va a seguir adelante porque las víctimas la aprecian.

- ¿Cómo es su relación con los grupos municipales?

- Creo que puedo llegar a acuerdos con todos. En el Ayuntamiento a veces tenemos que dejar la política de lado para atender a la ciudadanía.