Aburto se enfrenta al reto de traducir su ‘Ciudad de valores’ en medidas concretas Juan Mari Aburto y su socio, Alfonso Gil, durante el pleno de ayer. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ PNV, PSE y PP respaldan un documento que quiere «vertebrar la convivencia» pero que el resto de la oposición considera una «farsa» LUIS LÓPEZ y EVA MOLANO Viernes, 23 marzo 2018, 00:59

Ahora, pueden pasar dos cosas: que la ‘Carta de Valores’ de Bilbao se quede en un canto ingenuo a los sentimientos nobles; o que realmente sirva para mejorar la vida de los bilbaínos.

Esa ‘Carta de Valores’ es, en esencia, una lista de cualidades positivas con las que se identifica la práctica totalidad de la ciudadanía. Respeto a los Derechos Humanos, justicia social, igualdad entre hombres y mujeres, solidaridad, diversidad e inclusión, compromiso, convivencia, sostenibilidad... Así hasta 17. Tras un año de proceso participativo en el que intervinieron unas 1.400 personas (particulares y también representantes de casi todo tipo de colectivos), el pleno del Ayuntamiento aprobó ayer este documento. Pero es sólo el principio. Es el primer escalón del proyecto ‘Bilbao, Ciudad de Valores’, una de las iniciativas más personales y controvertidas del alcalde. Después de la revolución urbanística de las últimas décadas, del renacimiento de un Bilbao que ha deslumbrado al mundo, Juan Mari Aburto quiere dar un salto más: que la ciudad no sólo sea conocida por su belleza, sino por ser amable. Solidaria. Igualitaria. Que su ciudadanía sea referente internacional en valores. Algo que, dicho así, entusiasma a unos y genera un enorme escepticismo en otros, como quedó patente con abrumadora claridad en el pleno municipal.

Si lo de ayer, determinar esa lista de 17 cualidades positivas, es el primer paso, ¿cuál es el segundo? ¿Qué viene a partir de ahora? Lo más difícil: traducir todas esas buenas vibraciones en acciones concretas que mejoren la ciudad.

«Este proyecto ambicioso y pionero no es del equipo de Gobierno, sino de la gente de Bilbao» Juan Mari Aburto. Alcalde (PNV)

Para ello, en los próximos meses se desarrollará un nuevo proceso en el que se volverá a requerir la participación ciudadana de cara a elaborar un ‘Plan de Desarrollo de Valores’. Es decir, poner negro sobre blanco qué actuaciones se pueden llevar a cabo para que esas cualidades positivas prendan en Bilbao. Para pasar de las palabras a los hechos. A modo de ejemplo, el alcalde suele mencionar iniciativas en el mundo educativo (algo parecido a lo que se hace con los cursos de seguridad vial). Pero el abanico de posibilidades es mucho más amplio, según la concejala de Atención Ciudadana y Participación, Gotzone Zaldunbide; y va desde el ámbito deportivo al de los mayores.

«Esto no va a ningún lado y ustedes lo saben; es un ‘bluf’ y no vamos a formar parte de ello» Izaskun Guarrotxena. EH Bildu

«Bilbao quiere caminar por un espacio común compartido para seguir creciendo» Alfonso Gil. PSE

De momento, Aburto dijo estar «orgulloso» de lo que había parido la ciudadanía. Porque «esta no es la Carta del equipo de Gobierno, sino de la gente de Bilbao. Es un documento compartido, vertebrador de nuestra convivencia; un proyecto ambicioso y pionero que nos coloca a la cabeza de las ciudades que giran en torno a los valores», proclamó el alcalde.

Un espacio compartido

Eso sí, lamentó que el documento no haya concitado el apoyo unánime de los grupos municipales. «Creo que era el momento de dejar atrás partidismos y, juntos, hacer ciudad», reprochó. La cuestión es que sólo respaldaron la carta el PNV, su socio de Gobierno, el PSE, y el PP. El socialista Alfonso Gil recordó la Barcelona de los años 90 y el Madrid de los 80 como ejemplos de ciudades que se reinventaron en torno a unos determinados valores que no llegó a concretar. «Bilbao quiere caminar en esa senda, con un espacio común compartido», dijo. Por su parte, la popular Beatriz Marcos valoró el modo «consensuado» en el que se llegó a los 17 puntos de la Carta, aunque también alertó del riesgo de que todo este asunto se quede en una «mera declaración de intenciones».

«Es un catálogo de valores consensuados. Que no se quede en una declaración de intenciones» Beatriz Marcos. PP

El resto de la oposición (EH Bildu, UdalBerri y Goazen) no se cree nada y considera que todo esto es una farsa, una especie de catecismo voluntarista e inútil. «Esto no va a ningún lado y ustedes mismos lo saben», afeó Izaskun Guarrotxena, de EH Bildu, quien también ve un «déficit» en las aportaciones a la Carta porque «no se recogieron aportaciones nuestras». Pero, sobre todo, se preguntó «¿qué aporta esta carta de valores a la sociedad de Bilbao? ¿Cómo va a mejorar la vida de las personas? Se ha quedado en un ‘bluf’ y no vamos a participar en esta farsa».

«Este proyecto es algo más estético que ético, una herramienta de marketing político» Carmen Muñoz. UdalBerri

«Los valores hay que plasmarlos en actos, en políticas sociales, no sólo en el papel» Samir Lahdou. Goazen

Para Carmen Muñoz, de UdalBerri-Bilbao en Común, el asunto es «más estético que ético». De hecho, condenó que se hayan gastado «más de 200.000 euros en una herramienta de marketing político». A su juicio, «si queremos que Bilbao sea conocido por su humanidad, más que una carta de valores hacen falta políticas sociales, sostenibles, de igualdad...». Además, algunos aspectos de la iniciativa «se parecen más a un catecismo ‘ad hoc’».

Samir Lahdou, de Goazen, incidió en que los valores proclamados en la Carta son compartidos por todos los grupos, «pero no los entendemos igual». En este sentido, defendió que deben plasmarse en «actos, no en el papel», y se refirió, como ejemplo, a la precariedad laboral que propicia la subcontratación de servicios públicos. «Todos queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos, pero eso se hace con políticas sociales, no con estos inventos».