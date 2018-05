Aburto, sobre la subida de los hoteles en las finales de rugby: «Tengo que decir alto y claro que no me gusta» Aburto en San Mamés, donde se celebraron las dos finales de rugby. / EFE El alcalde de Bilbao asegura que «nuestro trabajo es mirar hacia el futuro, y no solo a obtener beneficios en un momento concreto» SILVIA CANTERA Lunes, 14 mayo 2018, 18:23

Juan María Aburto ha criticado esta mañana la subida de precios de los hoteles bilbaínos durante la celebración de las finales de rugby. «Tengo que decir alto y claro que no me gusta», ha reconocido este lunes el alcalde en 'Egun on, Euskadi', un programa de ETB-1.

La llegada de aficionados al rugby a Bilbao por la celebración de las finales de la Challenge Cup y la Champions ha supuesto la visita de cerca de 85.000 personas este fin de semana. Los hoteles han estado «al cien por cien de ocupación», pero ha habido importantes quejas por la subida de precios. También el alcalde ha querido protestas por ello, teniendo en cuenta que el principal objetivo del Ayuntamiento era proyectar en el resto de Europa una buena imagen de la ciudad. «Nuestro trabajo es mirar hacia delante, al futuro, y no solo para obtener beneficios en un momento concreto», ha denunciado.

Para acoger las decenas de miles de aficionados al rugby que rozaron el lleno absoluto en San Mamés el pasado sábado, se había organizado también un camping en el Fango. Además, el aeropuerto de Bilbao programó vuelos nocturnos que supusieron una buena alternativa para quienes prefirieron volver a casa tras el partido y ahorrarse así el importe de una noche de hotel.