2.700 metros cúbicos de fango menos al día

Diez marineros tripulan el 'Omvac Doce', el gánguil de 60 metros de eslora que tres veces al día se lleva hasta el puertoel lodo de Zorrozaurre

Sesenta metros de eslora, 12 de manga y una cubierta con una gran bañera con capacidad para hasta 900 metros cúbicos de lodo. Echando cálculos, un total de 2.700 metros cúbicos al día. Desde el pasado 26 de marzo, el 'Omvac Doce' se pasea incansable por la ría. Un incesante vaivén por los 14 kilómetros que separan el canal de Deusto y el Puerto de Bilbao para retirar los 360.000 metros cúbicos de tierra que impiden que Zorrozaurre sea considerada isla.

Diez personas tripulan este gánguil –cuatro en cada turno, más un cocinero y un jefe de máquinas–. Marineros «autosuficientes, capaces de arreglar cualquier avería e, incluso, atender a un herido», señala el concejal de Obras y Servicios, Ricardo Barkala. A las 8.30 de la mañana, algunos apuran el café en cubierta, a una hora de comenzar una jornada que les llevará hasta en tres ocasiones de la ribera al puerto y vuelta.

Este trajín supone seis horas; tres solo para el llenado de la bañera. «Cuidado con el meneo del barco», advierte el capitán Juan Fernández Pego, desde la sala de mando cuando la grúa se iza en cubierta para deja caer una gran pinza metálica de doce toneladas en el cauce de la ría. Se denomina 'pulpo', el encargado de recoger el sedimento del fondo marino –hasta 30 toneladas– y depositarlo en la enorme tina que ocupa la mayor parte de la superficie del navío. Sus compuertas se abrirán al llegar al puerto y dejarán caer el lodo sobre el lecho marino.

Dos barcos en uno

El gánguil, formado por dos barcos unidos, cuenta con dos salas de máquinas gemelas. / Jordi Alemany

Hasta en 32 ocasiones han realizado el proceso completo –cargar, navegar hasta Zierbena, vaciar y volver– desde que arrancaran los trabajos de apertural del canal. Teniendo en cuenta la capacidad del buque y que aún quedan 260.000 metros cúbicos de tierra que transportar, les quedan otros 300 trayectos.

Todo lo controla el capitán desde el puesto de control, un batiburrillo de botones táctiles y analógicos, palancas, teclados y pantallas para el rádar, el GPS y las cámaras a bordo que «vigilan que no se produzcan accidentes en cubierta cuando maniobramos con la grúa», explica Ramón Otero, encargado del barco. Lo que no hay es timón: en su lugar, dos mandos esféricos dirigen la hélice. Una especie de fax informa de la situación en altamar en diferentes partes del mundo. Un envío reciente advierte de no acercarse al Golfo de Guinea: «Piratas».

Desde aquí no se aprecia, pero un largo tajo atraviesa el 'Omvac Doce' de popa a proa. Porque el barco en realidad son dos unidos en uno. En consecuencia, posee dos salas de máquinas a modo de espejo, cada una con dos motores: uno para propulsar el barco y otro para el mantenimiento eléctrico. Lejos de la imaginería que dejó 'Titanic', es un espacio luminoso, fresco y limpio. «Podría comerse en este suelo», observa el concejal en la visita que ayer realizó al gánguil.

En la proa, un taller repleto de estantes y amplias bobinas surten a la tripulación en caso de imprevisto, que aún no ha vivido muchos. «Si se rompe un manguito de madrugada, no podemos esperar a un mecánico», explica Otero.

El 'pulpo' descarga fango en la bañera. / Jordi Alemany

Bajo el puente de mando vive la tripulación, en un espacio equipado con cocina, comedor y catres. Dos meses a bordo y el tercero en casa;la mayoría, en A Coruña. Ya han cumplido uno y dentro de cuatro meses se irán definitivamente. Antes, trabajarán desde esta semana con otro gánguil que previsiblemente atracará mañana en Deusto. Eso sí, nunca coincidirán en el mismo punto: cuando uno esté cargando en Zorrozaurre, el otro estará vaciando en el puerto.

Será este nuevo navío el que finiquite la apertura del canal. Para octubre, «el agüita deberá estar circulando por debajo del puente de Frank Gehry», afirma Ricardo Barkala.Lo que no quiere decir que para entonces esté todo el trabajo hecho. Aún faltarán remates en muelles y paseos. Para ello, se instalará un segundo carguero en Punta Zorroza que evitará rodeos a la, ya sí, isla deZorrozaurre.