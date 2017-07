San Valentín de Berrio-Otxoa encuentra acomodo en Elorrio

Centenares de vecinos y de visitantes vizcaínos han aprovechado el buen tiempo para dar el reconocimiento que merece a San Valentín de Berrio-Otxoa, 'santo humilde' y copatrón de Bizkaia junto a San Ignacio. Aunque la festividad se ha vivido en su máxima plenitud, los elorriarras y devotos vizcaínos no han olvidado la reivindicación que año tras año exigen. «No vamos a parar hasta que San Valentín de Berrio-Otxoa sea considerado el único patrón», evidenciaba Conchi Irazabal, una de las voluntarias que venden reliquias y productos elaborados por las monjas dominicas en el pórtico de la basílica de la Purísima Concepción de Elorrio, donde el obispo Mario Iceta ha oficiado la misa en honor al santo elorriarra.

En el interior del templo, a rebosar de feligreses, los bertsolaris Andoni Egaña y Sebastián Lizaso han agradecido la labor desarrollada por Berrio-Otxoa y han apelado a la «unión entre los creyentes para recordar a un santo que está entre nosotros». El obispo ha recordado la figura y las obras llevadas a cabo por el santo elorriarra desde su más tierna infancia hasta sus misiones en Vietnam, donde murió decapitado en 1861. Por primera vez, en el altar se ha contado con la presencia de un seminarista vietnamita, «fruto de la siembra de la fe de San Valentin», según explicó Mario Iceta.

Al acto litúrgico también ha acudido la cofradía de Berrio-Otxoa, así como la de San Jerónimo de Hermosillo de Cordovín y Santo Domingo de la Calzada. No faltaron a la cita la diputada de Cultura y Euskera, Lorea Bilbao; la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, y el exlehendakari Jose Antonio Ardanza, entre otras autoridades. «Como ha dicho Lizaso en su bertso, las instituciones debemos trabajar por no crear divisiones en la sociedad. Por lo tanto, los santos deben de unir no separar», indicó Lorea Bilbao, que acudía por «primera vez» a la cita como diputada. La alcadesa de Elorrio, Idoia Buruaga, por su parte, animó a «disfrutar del ambiente festivo y a conocer la riqueza turística y patrimonial de la villa».

Los asistenes han sido agasajados con un lunch compuesto a base de hamburguesas con Eusko Label, que han sido elaboradas por los expertos Luis Marín y Alex Upategi, que han hecho las delicias de los asistentes. «Pasamos calor pero merece la pena por ver cómo disfruta la gente con nuestros pintxos», han reconocido los cocineros. Los bertsolaris han ambientado la joranda, que concluyó con la actuación del orfeón Berrio-Otxoa en la basílica.