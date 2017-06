Vecinos contra el músculo

En una ciudad como Bilbao, con un vecindario acostumbrado a emprender batallas contra el ruido y llevarlas a los tribunales, el turno le ha llegado ahora a los gimnasios. En el número 31 de la calle Ramón y Cajal, de Deusto, pueden verse desde hace una semana carteles con la frase: «Basta ya de ruidos de pesas». «Pesas fuera del edificio» o «Seis meses sin descansar». Es una guerra emprendida entre los vecinos y unos deportistas adictos al músculo y al ejercicio de alta intensidad.

El origen de esta disputa es el gimnasio 'Lions', recién abierto en una lonja vacía de la calle y en el que se practican actividades innovadoras como el 'cross fit' -un ejercicio extenuante que en ocasiones no implica mover pesos- o artes marciales como el Krav Maga. «Hemos intentado hablar con los vecinos y tener una buena convivencia pero no ha sido posible. No podemos decir que se ha roto la relación porque ni siquiera llegamos a empezar a tenerla». Quien así habla es una portavoz del local de entrenamiento. Los responsables de la lonja niegan que realicen ruidos molestos y aseguran que además de la insonorización a la que les obligó el ayuntamiento para poder abrir el negocio, son especialmente cuidadosos con el sonido. Según su afirmación, todos los exámenes y denuncias se han fallado a su favor. Sus horarios, además, son diurnos y no realizan ninguna actividad molesta por la noche.

«Vibraciones e impactos»

La visión de los vecinos, sin embargo, es radicalmente contraria. «Las vibraciones y los impactos de las pesas se sienten en todo el edificio, desde el primer piso al sexto. Es un sonido brutal», afirma José Miguel Garay, que ejerce de portavoz de los vecinos afectados. Garay reconoce que han presentado ya varias denuncias en la Policía municipal pero, según su versión, «cada vez que se acude a realizar una medición en el gimnasio se deja de hacer ruido» por lo que todas han sido archivadas. El vecino es crítico también con el Ayuntamiento por no actuar contra el negocio deportivo pese a las numerosas quejas. En ese sentido, el portavoz señaló que han contratado al mismo equipo jurídico que ha defendido a los vecinos en el caso de la discoteca Moma, cuyo equipo musical fue precintado recientemente por orden del Ayuntamiento. Mientras, tanto, han decidido encartelar toda su fachada con pancartas contra el gimnasio y quieren seguir con esta movilización «hasta que se resuelvan los problemas».