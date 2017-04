El 'techo' inmobiliario de Bizkaia alcanza los cuatro millones de euros

En el mundo inmobiliario son muy importantes los techos. Y no sólo los arquitectónicos, también los económicos. El tope de precios de la vivienda de lujo en Bizkaia llega a los cuatro millones de euros. No es leyenda, esas casas existen, pero no intente curiosear por Internet o en la prensa, porque su venta suele ser un asunto confidencial: pocas se publicitan por los canales habituales, según deslizan con algo de misterio los expertos del sector, que afirman que se trata de «casos tan excepcionales que ni siquiera resultan representativos» del mercado más vip, donde se puede encontrar incluso alguna «rareza» de cinco. Así, coinciden en afirmar que hoy en día el exquisito club de las viviendas de más de dos millones es muy reducido y rara vez llega al medio centenar de propiedades. Pero, bajando en la escala de precios, en torno al millón, el ‘censo’ de viviendas exclusivas engorda ya espectacularmente y aparecen en Bizkaia más de quinientas.

¿Dónde están esas casas, las más lujosas del territorio? El ‘ranking’ está tomado por los chalés situados en Getxo, tanto en primera línea de mar como en el centro de Las Arenas y Algorta. Y a estas viviendas les siguen, cada vez más de cerca, algunos pisos de Bilbao, repartidos por la Gran Vía y el eje de Moyúa-Plaza Euskadi.

Profesional independiente, de entre 50 y 60 años «Bizkaia no es Madrid ni Barcelona». Esta letanía repetida por los expertos también vale para abordar el perfil de comprador de vivienda de lujo. En el territorio no hay tanto inversor extranjero, el verdadero pilar que sostiene este mercado. En Bizkaia, las personas que pueden permitirse este tipo de propiedades tienen, en su inmensa mayoría, de 50 a 60 años y son profesionales independientes, empresarios y directivos de empresas, indica Antón Ortuondo, de Inmobiliaria Ortuondo. Sólo hay un par de salvedades en los que bolsillo poderoso y juventud van de la mano: «Los deportistas y algún que otro famoso».

Además de su excelente ubicación, hay otros factores que avalan su precio: ubicaciones paradisíacas –¡alguna tiene hasta salida a una cala!–, escaleras talladas, biblioteca con chimenea, garaje para cuatro coches, jardín «con vegetación selecta», sala de cine, vestidor, despachos, habitación de juegos, guardarropía, porche, cuarto de lavado, campo de golf a tiro de piedra, piscina infinita, nueve baños... A estos atractivos hay que sumar que disponen de una superficie que obliga a la imaginación a un sobreesfuerzo, como 700 metros cuadrados de superficie... Y otro más, ‘regalo’ de la crisis: valen cerca de un 40% menos que hace ocho años, cuando se inició la recesión. «Han bajado las propiedades de todas las franjas de precios de forma similar. Es buen momento para comprar, porque hace unos años estas propiedades estaban sobrevaloradas...», afirma José Manuel Robles, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Bizkaia. «Eso sí, la vivienda de lujo en Bizkaia supone sólo un 1,8% de la oferta, aproximadamente. Es como para poner los dientes largos... », subraya.

Amplias y prácticas

De hecho, en este tipo de transacciones, se negocia mucho y se tarda en cerrar acuerdos. Así que, aunque sigue habiendo ‘stock’ de este tipo de propiedades muy exclusivas –algunas llevan dos o tres años con el cartel de ‘se vende’–, algo se está empezando a mover en los últimos tiempos. Se nota que empieza a fluir el dinero de nuevo en el sector del lujo: «Contamos con una amplia cartera de clientes que piden este tipo de viviendas. Cada cual entiende el lujo a su manera y las demandas son diversas, desde terrazas hasta buen garaje, espacios amplios o edificios singulares o emblemáticos», indica Pablo Gulías, director en Bizkaia de la firma Engel & Volkers, especializada en vivienda de alto ‘standing’. Según indica, las operaciones suelen ser «complicadas y de maduración lenta», pero cuando se llega a un acuerdo sobre el precio –el margen de negociación no suele superar el 10% del importe–, muchos compradores sorprenden por su liquidez: «El 90% de nuestros clientes paga sin recurrir a ningún tipo de financiación», desvela Gulías.

A la izquierda, 1.800.000 euros. Propiedad de lujo en Gámiz. 1.800.000 euros. A la derecha, Atractivo salón en los alrededores de Moyúa.

A la izquierda, 875.000 euros. Propiedad en Barrika rodeada de jardines. 3 millones de euros. A la derecha, Neguri lidera el ranking del lujo en Bizkaia, como esta casa con vistas al Abra.

A pesar de estos indicios generales, las propiedades singulares siguen necesitando su tiempo para hallar comprador. Según explican desde Chalets Bizkaia, la única firma del territorio que se dedica de forma exclusiva a la venta de casas unifamiliares de distintos precios, todavía es pronto para apreciar «un incremento significativo» del número de ventas. Tal y como recalcan, Bizkaia no tiene un mercado de lujo; «al menos, no uno estereotipado, como puede ocurrir en Madrid, Barcelona, Marbella o Mallorca». Donde más movimiento se nota es en la gama de pisos en torno al millón de euros, que «comienzan a pedirse otra vez», según explica Antón Ortuondo, de Inmobiliaria Ortuondo. «Se interesan por propiedades amplias, prácticas, con garaje de acceso directo y con todos los servicios individualizados, eso es lo principal. La gente ya no está muy dispuesta a pagar 400 euros de comunidad, por mucho dinero que tenga», apunta. En muchas ocasiones, para que el precio no disuada a los posibles compradores, estas propiedades –de hasta 500 m2, a razón de 6.000 o 7.000 euros el metro cuadrado– han sido reformadas y divididas en dos viviendas, también amplias y con mucha mejor salida. Porque, con la crisis, el superlujo ha decidido ‘venderse’ en formatos más pequeños –pero igual de exclusivos– para sobrevivir.