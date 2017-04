El profesor más querido de Ingenieros da clases gratis en su pueblo

Los ecos del conflicto que vive la escuela de Ingeniería han llegado con especial intensidad hasta Gizaburuaga. En este pequeño municipio vizcaíno reside Felipe Uriondo, el profesor al que sus compañeros censuran por dar clases de refuerzo fuera del horario lectivo o por que permite entrar en su aula a alumnos de otros grupos. El docente, bermeano de 50 años, cuenta con el apoyo masivo de los estudiantes de la escuela y también con el respaldo incondicional de sus vecinos del pueblo de la comarca de Lea-Artibai, a los que no les extraña la dedicación a sus pupilos. «Es así, vocacional. Quiere ayudar. Da clases a los chavales del pueblo, gratis, de matemáticas, dibujo, física, química... incluso sábados y domingos», dice Joseba Jauregi, vecino y compañero de partidas de mus de Uriondo.

Gizaburuaga es un municipio de solo 200 habitantes, en el que muchos residentes viven repartidos por los caseríos de la zona, como Uriondo. «Da clase a todos los que lo necesitan. En euskera, en castellano, de lo que haga falta... Y después, cuando acaba, lleva a los chavales a casa, los reparte por sus caseríos», añade. «Lo que más le gusta es jugar al mus, las partidas del viernes por la tarde en el bar son sagradas para él. ¡Y las deja para dar clases de refuerzo en la escuela de Ingeniería, de 6 a 9! Muchas semanas nos llama para decir que no puede venir o que llega a las diez... Se sacrifica y encima le critican. No se lo merece. Cuando me contó lo de las denuncias de sus compañeros, le dije: ¡Ya verás como los alumnos van a protestar, van a salir en tu defensa! Y así ha sido», cuenta Jauregi con satisfacción.

LAS CLAVES Dedicación «Da matemáticas, física, química, dibujo; en euskera, en castellano, lo que le piden los chavales... hasta los fines de semana» Amigos «Estamos jugando al mus y le llaman sus alumnos para resolver dudas. Les atiende siempre» Exalcaldesa de Gizaburuaga «Cuando estuvo de concejal me ayudó y se implicó mucho. Lo que más le gusta es su trabajo de profesor, es vocacional»

Relata una escena de la que es testigo muchos fines de semana. «Estás en medio de la partida y le suena el móvil o le llega un whatsApp, y es un alumno al que no le sale un problema. Para el juego y le ayuda. Le decimos: ¡Feli el móvil en modo avión!», comenta este vecino que lanzó en Facebook una petición de apoyo para Uriondo. «Es una gran persona», resume.

Concejal de Urbanismo

La exalcaldesa de Gizaburuaga, María Ángeles Aldekogarai, lo tuvo de concejal de Urbanismo (independiente) durante su mandato. «Tiene todo mi apoyo. Es muy trabajador, abierto, generoso... Cuando estuvo en el Ayuntamiento de concejal me ayudó mucho, se implicó, tiene una gran capacidad y ayuda a todos». Pero, sobre todo, destaca de Uriondo «lo que le gusta su trabajo». «Es un profesor vocacional. Hay personas que se hacen profesores por ganarse la vida, por el sueldo. Él lo hace por vocación. Es amante de su trabajo. ¿Cómo pueden criticarle por su dedicación?», se pregunta Aldekogarai, que tiene una «muy buena relación» con el docente, sobre todo tras su paso por la Corporación. «Vive en el pueblo desde hace veinte años, en el caserío familiar de su mujer, que rehabilitaron», recuerda.

Uriondo renunció el pasado miércoles a impartir su asignatura de Electrotecnia el próximo curso, ante el rechazo de sus colegas que dan la misma materia. Le exigían abandonar las horas extra fuera de la jornada lectiva, que su porcentaje de aprobados sea similar al de otros grupos -sus pupilos consiguen mejores notas con el mismo examen que el resto- y que no admitiera a estudiantes de otros profesores en su aula. No aceptó. Y sus alumnos se rebelaron. Pero de nada han servido las 800 firmas de apoyo que entregó el Consejo de Estudiantes a la escuela para que le permitiera continuar su labor, con su «docencia de calidad», defendían.

«En este pueblo solo tenemos palabras buenas para Felipe. Y no entendemos lo que está pasando en la Universidad. ¡A ver si sirve de algo que sepan que aquí también da clases a los chavales del pueblo, y gratis, y que le apoyamos!», sentencia otra vecina.